En Michoacán, 4 municipios cancelan festejos por Día de la Independencia

Autoridades del estado de Michoacán informaron que, hasta el momento, cuatro municipios de la entidad han cancelado las celebraciones por la conmemoración del Grito de Independencia, debido los hechos delictivos registrados.

Tocumbo, Peribán, Zinapécuaro y Uruapan suspendieron las festividades de los días 15 y 16 de septiembre ante la ola de violencia que se ha registrado recientemente.

El presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, anunció la cancelación de las fiestas patrias, la noche del grito de independencia y el desfile del 16 de septiembre debido a código rojo en el municipio.

Ante una agresión de un grupo de delincuentes a la policía municipal de Uruapan, se tomó la decisión de los festejos patrios para salvaguardar a la ciudadanía.

De acuerdo con información de medios locales, en Morelia, se realizará el evento del Grito de Independencia, aunque las autoridades no descartan cualquier alerta.

