Alcaldía de Iztapalapa cancela festejos patrios tras accidente de pipa

La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez, dio a conocer que los festejos por el Día de la Independencia quedarán cancelados por respeto a las víctimas que dejó la explosión de una pipa de gas en el puente la Concordia.

Foto: Aleida Alavez en Facebook.

Aleida Alavez detalló que la ceremonia será muy austera dejando de lado la música en vivo que se tenía programada en la Macroplaza de Iztapalapa, dando prioridad en la atención de las personas que siguen afectadas por el accidente.

“Seguimos atendiendo a las personas, sigo en comunicación con presidentes municipales de Texcoco, de Los Reyes y Nezahualcóyotl, para que ninguna familia se quede sin acompañamiento”, informó,

La alcaldesa reconoció que el número de personas fallecidas a causa de la explosión continúa en aumento, con 14 muertos hasta el momento, de acuerdo con el último informe de la Secretaría de Salud.

De las víctimas, 39 personas permanecen hospitalizadas en hospitales como el ISSSTE Zaragoza, Rubén Leñero, y el hospital de Traumatología Vitoriano de la Fuente, mientras que 30 personas han sido dadas de alta.

De acuerdo con el peritaje de la Coordinación General de Servicios Periciales Área de Tránsito Terrestre de la Fiscalía local, el operador de la pipa conducía a una velocidad de 50 kilómetros por hora, mayor de la permitida en dicha vía y perdió el control direccional de la unidad en la curva de la glorieta, por lo que impactó en dos ocasiones antes de voltearse.

“El operador del tractocamión placas 51AW6X, con contenedor acoplado tipo pipa, tripuló el vehículo “sin la suficiente capacidad técnica al momento del hecho, ya que no mantuvo el control direccional del mismo, así como su carril de circulación correspondiente”, detalla el informe.

