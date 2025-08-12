Guanajuato y SLP firman convenio para reforzar seguridad

Los gobiernos de San Luis Potosí y de Guanajuato firmaron un convenio para la coordinación y colaboración en materia de seguridad, en beneficio de la paz y armonía social de los habitantes de ambas entidades.

El objetivo del convenio es generar acciones de inteligencia y trabajo operativo interestatal, que permita dar resultados a la población de ambas entidades en materia de seguridad.

Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato, indicó que el objetivo es dar resultados, a trabajar en equipo, entendiendo que la seguridad es una tarea que requiere de la participación, además como una obligación constitucional de los 3 niveles de gobierno.

“Y hoy, debemos agregarle un componente adicional, que es esta vinculación interestatal, porque al final, las realidades delictivas no conocen de fronteras territoriales. Y las autoridades tenemos que ir siempre un paso adelante”, enfatizó.

Asimismo, reconoció la cercanía de Guanajuato con San Luis Potosí por lo que consideró que se debe trabajar en sinergia para mejorar las condiciones de ambas entidades.

“Tenemos una cercanía geográfica, pero también, compartimos valores, somos gente de familia, gente de trabajo, y eso hoy nos une”, dijo.

En su intervención, el gobernador de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona, agradeció a la mandataria por realizar esta firma, con el propósito de trabajar coordinados para garantizar la paz y tranquilidad de los habitantes de ambas entidades.

Agregó que a través de este convenio se deben tener resultados importantes para inhibir a la delincuencia, cuando ya se tengan líneas de investigación trabajadas.

“Con el convenio se tendrá un impacto social que beneficiará a la gente de ambos estados; la colaboración de “nuestros gobiernos va a dar resultados”, puntualizó.

