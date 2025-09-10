Presidente municipal de Celaya denuncia amenazas y presiones

por | Sep 10, 2025 | Seguridad |

El presidente municipal de Celaya, Guanajuato, Juan Miguel Ramírez Sánchez, dio a conocer que hace un par de meses le dejaron balas en su casa, además de recibir amenazas y presiones durante su administración.

Foto: Gobierno de Celaya en Facebook.

En entrevista local detalló que también a integrantes de su gabinete le dejaron proyectiles en sus vehículos.

“Nos dejaron balas a la mayoría de los autos que ocupamos nosotros, nos dejaron balas a mí, al director de Fiscalización y al de Desarrollo Urbano, por poner un ejemplo”, mencionó.

Ramírez Sánchez declaró que desde el momento que tomó la decisión de ser presidente municipal, supo que habría muchos problemas, sin embargo, decidió afrontarlos.

“En casi 11 meses de mi mandato he tenido presiones de diversas formas como manifestaciones y amenazas”, declaró.

Para su seguridad, indicó que le proporcionaron un chaleco antibalas, sin embargo, no está en sus intereses el portarlo.

El pasado 22 de noviembre, el edil denunció haber sido amenazado por el crimen organizado que le ha pedido varias Direcciones del área de Seguridad para controlarlas.

En ninguno de los casos presentó denuncia ante la Fiscalía General del Estado, pero pidió apoyo a la Secretaría de la Defensa Nacional, que reforzó su seguridad personal con la Guardia Nacional. Ante el hecho, en junio pasado, le enviaron más elementos.

Al respecto, mencionó que las amenazas podrían atribuirse a grupos delictivos o a otros actores porque hay muchos intereses.

