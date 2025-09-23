Retienen a alcaldesa de Colipa, Veracruz, en el rancho Los Quintero

por | Sep 23, 2025 | Seguridad |

La alcaldesa de Colipa, Veracruz, Gabriela Ortega Molina, fue retenida por fuerzas federales en el rancho Los Quintero, propiedad ligada al narcotraficante Rafael Caro Quintero.

Foto: Gabriela Ortega Molina en Facebook.

De acuerdo con medios locales, el rancho, ubicado en Vega de la Torre, es propiedad de José Gil Quintero, presunto sobrino del cofundador del Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, señalado como un generador de violencia en la entidad.

Durante el operativo, Gil Quintero logró escapar con sus escoltas, sin embargo, la presidenta municipal de Colipa fue retenida durante ocho horas, aproximadamente.

Al respecto, el secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, informó que Gabriela Ortega se encontraba bien de salud, pero se darían mayores detalles del operativo.

“Las investigaciones siguen, hay carpetas abiertas y se dará un reporte puntual”, aseguró el funcionario.

En tanto, la alcaldesa negó haber sido detenida en el operativo llevado a cabo por la Secretaría de Marina y el Ejército.

“Todas las falsas notas que salieron de mi persona el fin de semana. Ustedes saben que soy firmemente creyente de Dios y los tiempos de él siempre son perfectos”, declaró la alcaldesa en sus redes sociales.

