 Senado aprueba reforma contra la extorsión

El Senado de la República aprobó, por unanimidad, el dictamen por el que se reforma el artículo 73 de la Constitución en materia de extorsión.

La reforma constitucional faculta al Congreso de la Unión para expedir la Ley General contra la Extorsión, que permitirá perseguir de oficio este delito, homologar penalidades y agravantes en todo el país y fortalecer la coordinación entre la Federación y los estados.

La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, destacó que es una estrategia nacional contra la extorsión y representa un paso firme para combatir uno de los delitos que más afecta a las familias mexicanas.

Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, afirmó que la reforma se debe a que la extorsión la padece todo México, pues es un ilícito que requiere de toda la atención por sus múltiples modalidades y por la disparidad en las legislaciones estatales, que han permitido que esta práctica se expanda como una “sombra letal” que sacrifica vidas, acaba con familias, invade negocios y no es incentiva para la actividad económica del país.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en enero de 2025 se registró un promedio diario de casi 30 extorsiones, lo que significa un incremento del 57 por ciento en tan sólo seis años; mientras que el INEGI señala que en 2023, la extorsión fue el delito más frecuente contra las unidades económicas, con un costo superior a 124 mil millones de pesos, equivalentes al 0.51 del Producto Interno Bruto (PIB).

El dictamen, aprobado con 106 votos, destaca que se trata de evitar una indebida fragmentación jurídica, que impacta en la procuración e impartición de justicia y provoca inseguridad para las víctimas.

