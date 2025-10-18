Sheinbaum envía a diputados ley contra la extorsión

La consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy Ramos, presentó una iniciativa para la emisión de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Extorsión.

Foto: Conferencia de prensa de Presidencia.

La funcionaria indicó que esta iniciativa contribuye a la política nacional que busca combatir, enfrentar y frenar el avance de este delito que requiere de una intervención reforzada y coordinada de las instituciones y del estado mexicano para su radicación.

“Esta legislación tiene por objetivo que todas las entidades federativas tipifiquen el delito de extorsión con los mismos elementos y que se persiga de oficio, además de que se pueda investigar sin que exista una denuncia”, detalló.

La iniciativa plantea que la extorsión sea castigada con 15 años de prisión, lo cual se determinará por una serie de agravantes y delimita las acciones, programas y políticas transversales e interinstitucionales; así como reglas especiales para el combate a la extorsión en centros penitenciarios.

Asimismo, precisó que se elevó a categoría de ley la estrategia del gobierno de Sheinbaum para combatir el delito de extorsión, además de reformar ordenamientos legales para armonizar el Código Penal Federal, la Ley de la Delincuencia Organizada, el Código Nacional de Procedimientos Penales para que la extorsión sea un delito que sea susceptible de la extinción de dominio.

Además, eleva a categoría de ley la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el Delito de Extorsión, que incluye entre otros elementos, la puesta en marcha del número de denuncia 089.

