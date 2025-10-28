El municipio de Chila de las Flores, Puebla, está enfocado en solventar la escasez de agua, mejorar los sistemas de salud y fortalecer el sistema educativo a través de programas y comunicación ciudadana, con el fin de mejorar la calidad de vida y avanzar en las condiciones de bienestar.

Foto: Alcaldes de México en Facebook.

En la emisión de Soluciones para Gobernar de Alcaldes TV, María Teresa Rosas Andrade, presidenta municipal de Chila, indicó que para solventar la escasez de agua se tiene contemplada la instalación de dos pozos profundos en el municipio, que abastecerán a toda la comunidad.

Detalló que con apoyo de los gobiernos estatal y federal, se han atendido los servicios escolares, mantenimientos sanitarios e infraestructura, además de que se han adquirido unidades para el sector salud.

“En servicios de salud solo contamos con un centro y un hospital y hemos adquirido una unidad para atención ciudadana especial para pacientes que necesitan atención de tercer nivel”, mencionó.

Como otra mejora en el municipio, resaltó la instalación de un módulo de atención de becas, el cual atiende a tres municipios.

“Antes, los estudiantes tenían que recorrer dos horas para el trámite de algún asunto escolar, con la ayuda de la administración estatal se instaló un módulo en el municipio”, reconoció.

En este sentido, dijo que a través del DIF, se manejan programas para mujeres embarazadas, adultos mayores y personas enfermas, con apoyos que van desde despensas hasta terapias.

Para estos logros, María Teresa Rosas reconoció que se requiere de valores, de cercanía con la gente y de una coordinación para avanzar hacia la transformación de un municipio con infraestructura, seguridad y bienestar.

