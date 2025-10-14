Armonización del marco jurídico para una gobernabilidad coordinada: Ramón Salcedo

por | Oct 14, 2025 | Ciudadanía |

Rescatar espacios recreativos, armonizar situaciones jurídicas e implementar acciones para establecer una gobernabilidad coordinada de todas las dependencias, con confianza y cercanía en los ciudadanos, es el objetivo de Manuel Ramón Salcedo, presidente municipal de Acaponeta, Nayarit.

Fotos: Alcaldes de México en Facebook.

Durante la emisión de Soluciones para Gobernar de Alcaldes TV, el presidente municipal de Acaponeta reconoció que en el norte y en el sur de la entidad atraviesan por una situación difícil de seguridad, por lo que su gobierno implementa acciones enfocadas en el incremento de la seguridad.

Detalló que su administración brinda herramientas de tecnificación, equipo, capacitación e incentivos para la policía.

“En un panorama complicado en la entidad, es indispensable capacitar y dotar de equipo a nuestra policía. Nosotros incrementamos tres veces el sueldo de nuestros elementos”, declaró.

En este sentido, indicó que su gobierno desarrolla acciones como programas de prevención del delito, mantienen una coordinación con la policía federal y estatal, además de un sistema de protección a niñas, niños y adolescentes.

“Nuestros jóvenes estaban siendo presa de amenazas como embarazos no deseados, drogas y alcoholismo, por lo que coordinamos con la policía cibernética para actuar al respecto”, comentó.

El alcalde indicó que se rehabilitaron más de 40 parques deportivos, mejoraron espacios deportivos, crearon reglamentos nuevos de seguridad y protección, asi como la creación de una nueva policía vial.

“Hemos ejercido recursos para profesionalizar la estructura de seguridad pública, capacitar a toda la plantilla oficial y realizar exámenes para que comprueben que son aptos para el puesto”, indicó.

Asimismo, resaltó que el municipio trabaja en programas mantener a los jóvenes alejados de la delincuencia como el fomento a lectura, por medio de talleres, club de lectura y otras actividades recreativas, además, la localidad aperturará una universidad Rosario Castellanos.

“A través de la lectura y el estudio mantenemos a nuestros jóvenes enfocados desde la niñez, y se ve reflejado en nuestro sistema de protección”, añadió.

