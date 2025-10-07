Hospital del IMSS generará derrama económica de 3 mil mdp en Guadalupe, Zacatecas

por | Oct 7, 2025 | Ciudadanía |

Con el objetivo de brindar mayor atención a los habitantes del municipio de Guadalupe, Zacatecas, así como generar más empleos, se trabaja en la construcción del hospital de alta especialidad del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Durante la transmisión de Soluciones para Gobernar, de Alcaldes TV, José Saldívar Alcalde, presidente municipal de Guadalupe, detalló que la construcción de este hospital se planeó desde la administración pasada, con la gestión ante la autoridad federal.

“El IMSS tiene un Consejo, nosotros presentamos la donación del predio y ahora, ingenieros militares construyen la obra que será una de las más importantes del municipio en 15 años”, destacó.

El alcalde resaltó que esta obra traerá una derrama económica de 3 mil millones de pesos y la generación de 2 mil 200 empleos directos, de acuerdo con datos del IMSS.

El nuevo hospital estará equipado con 210 camas, seis quirófanos y 45 especialidades, se prevé que los trabajos de construcción concluyan en un par de años.

“En todo Zacatecas hay 230 camas del IMSS, este hospital será la mayor inversión y traerá salud a nivel regional”, destacó.

Escuchar a la ciudadanía, para gobernar

El alcalde añadió que para atender estos temas primordiales, su gobierno realiza estudios demoscópicos, que consisten en escuchar y atender a la ciudadanía para resolver sus necesidades en cuestiones de salud, educación y cultura.

“Hemos apostado al rescate de canchas públicas, de parques públicos, parques con iluminación espectaculares, porque el deporte es integración de las familias , salud física y mental y mejor seguro de vida que podemos tener”, declaró.

Como otra de sus campañas, mencionó al banco ortopédico, que consiste en prestar aparatos de rehabilitación a las personas, a través de un convenio comodato, para que sea devuelto y puedan utilizarlo más personas.

