Anuncian apoyo económico para afectados por lluvias intensas

La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer que a partir del 22 de octubre iniciará la entrega del primer apoyo directo de 20 mil pesos por vivienda censada, con vales y canastas básicas.

Foto: Conferencia de prensa Presidencia.

La funcionaria detalló que los pagos se realizarán del 22 al 29 de octubre en Veracruz, Puebla, Querétaro, y San Luis Potosí. del 25 de octubre al 5 de noviembre en Hidalgo.

Los beneficiarios recibirán un mensaje vía SMS para conocer la fecha y el lugar donde deberán acudir para realizar el cobro.

“Queremos hacerlo de manera ordenada, por eso también avisaremos casa por casa con megáfonos”, explicó.

Además, el Gobierno federal entregará apoyos de acuerdo con el grado de afectación de las viviendas. Aquellas que tengan daño medio recibirán 25 mil pesos, 40 mil por daño mayor y 70 mil pesos en caso de que hayan perdido su casa.

Para los hogares que quedaron en zonas de riesgo o cauces de ríos, serán reubicadas por la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu).

Asimismo, dio a conocer que se han censado 70 mil 445 viviendas afectadas por las inundaciones.

