Disminuyen regiones aisladas por lluvias: SICT

por | Oct 16, 2025 | Ciudadanía |

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que el número de regiones aisladas por las lluvias en los cinco estados se redujo a 160.

Foto: Conferencia de prensa de la Presidencia.

En conferencia de prensa matutina, Jesús Esteva Medina, titular de la SICT, indicó que se han liberado carreteras federales afectadas y la red estatal, además de caminos alimentadores y municipales de las cinco entidades.

“Son 368 maquinarias trabajando en todos los lugares para abrir los caminos. De la Marina y Defensa son 300 máquinas y 47 helicópteros que están apoyando en esta labor”, explicó.

El funcionario añadió que hay reportes de 461 incidencias, de las cuales 178 fueron atendidas, con 685 trabajadores distribuidos en las zonas afectadas.

Además, adelantó que ya se cuenta con proyectos ejecutivos para la construcción y reparación de puentes y caminos en Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro.

Lee: Gobierno de México despliega brigadas de salud para afectados por lluvias

En su intervención, Emilia Calleja, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dio a conocer la estrategia del gobierno para restablecer la energía eléctrica en las zonas afectadas.

Subrayó que se echa mano de plantas de emergencia, que se han podido transportar con ayuda de la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Con el apoyo de Sedena vamos a mover 35 plantas para transportarlas vía aérea para los lugares donde no hemos logrado acceder por vía terrestre”, mencionó.

Explicó que en Hidalgo se estableció la estrategia que desde las seis divisiones de distribución más cercanas a las regiones afectadas llegaron 45 plantas de emergencia.

Asimismo, informó que se ha restablecido la energía eléctrica en 93 por ciento y quedan pendientes 19 mil 700 usuarios sin energía eléctrica.

Te puede interesar:

CDMX instala 32 centros de acopio para damnificados en Veracruz

Gobierno federal arranca censo Casa por Casa en cinco entidades dañadas por lluvias

Habilitan centros de acopio para apoyar a damnificados por lluvias en Veracruz, Puebla e Hidalgo