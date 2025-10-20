Anuncian medidas en Puebla para restablecer comunicación tras fuertes lluvias

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, en reunión con presidentes municipales de Jopala, Zihuateutla y Tlaola, se comprometió a restablecer la comunicación de los municipios tras las fuertes lluvias registradas.

Foto: Gobierno de Puebla.

El mandatario estatal señaló que para rehabilitar el paso vehicular, primero se requieren de estudios topográficos y técnicos, sin embargo, se habilitará un paso provisional, se arreglará el muro de contención y será instalada una alarma para alertar el crecimiento del río.

“Todas las comunidades son importantes, así como lo dice la presidenta de México y deben estar debidamente comunicadas. El estudio técnico debe ser especializado para que la reconstrucción sea la adecuada”, subrayó.

Los presidentes municipales de Zihuateutla, Jopala y Tlaola; así como ediles aauxiliares, expresaron la necesidad de reconstruir el muro de contención del río, y reconocieron la pronta respuesta del Gobierno del Estado y fuerzas armadas.

Lee: Habilitan centros de acopio para apoyar a damnificados por lluvias en Veracruz, Puebla e Hidalgo

Supervisan escuelas de Puebla tras afectaciones

El titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, supervisó las instalaciones de diversas escuelas, como el Bachillerato Manuel Ávila Camacho, la Telesecundaria Lázaro Cárdenas, en La Ceiba, así como la Primaria Indígena Cadete Vicente Suárez y la Escuela Primaria 18 de Marzo en Huauchinango.

El secretario señaló que todo el mobiliario perdido será reemplazado y las instalaciones de las escuelas serán rehabilitadas por distintas constructoras, con el fin de agilizar los trabajos.

En su intervención, el secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, agradeció el apoyo brindado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, al destacar la sensibilidad de la mandataria para atender la emergencia.

Te puede interesar:

Gobierno de Puebla despliega ayuda para afectados por lluvias en Sierra Norte

Anuncian acciones para nueva red de agua potable en Puebla

Presidenta Claudia Sheinbaum visita a damnificados por las lluvias en Puebla, Veracruz e Hidalgo