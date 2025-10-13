Autoridades municipales, estatales, así como instituciones educativas instalaron centros de acopio para la donación de diversos productos, en apoyo a la población afectada por las intensas lluvias que se registraron desde el pasado 09 de octubre en los estados de Veracruz, Puebla e Hidalgo.

Foto: Claudia Sheinbaum en X.

La alcaldesa electa de Veracruz, Rosa María Hernández Espejo, llamó a la ciudadanía a sumarse a los esfuerzos de apoyo a las familias damnificadas, donando diversos productos en los centros de acopio que se instalarán para dicho fin.

En Veracruz, se instalaron los siguientes puntos de apoyo: Zócalo de Veracruz, Auditorio Benito Juárez, Casa de Enlace Legislativo de la diputada Zoraya Villacís (Madero y Esteban Morales, colonia Centro), Plaza Acuario, Camellón Central de Díaz Mirón (a la altura de Chedraui Centro), estacionamiento de Chedraui Tejería y establecimientos de Chedraui Brisas.

Los productos prioritarios que se reciben son:

Agua embotellada

Pañales desechables

Leche en polvo

Comida enlatada

Croquetas para mascotas

Productos de limpieza (cloro, jabón, desinfectante, escobas)

Papel higiénico y toallas sanitarias

En Xalapa, se instalaron centros de acopio en apoyo para las personas damnificadas en Poza Rica, Álamo y otros municipios del norte de la entidad.

Entre los puntos de apoyo se encuentran: un centro de acopio en el patio central de Palacio Municipal donde se reciben productos no perecederos, agua embotellada, artículos de higiene personal y de limpieza para el hogar, que serán entregados directamente a las comunidades afectadas por personal del Ayuntamiento. Las donaciones se reciben de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas, y los fines de semana, de 9:00 a 15:00 horas.

El Poder Judicial del Estado de Veracruz invitó a la colecta de víveres en apoyo a las y los damnificados, con un centro de acopio en el primer piso del edificio “C” de la Ciudad Judicial de Xalapa.

Por su parte, la Universidad Veracruzana habilitó un centro en el Gimnasio Universitario “Miguel Ángel Ríos Torres”, ubicado en el Circuito Gonzalo Aguirre Beltrán, zona universitaria.

Empresas, escuelas y dependencias se han sumado al llamado a la población para reunir todo tipo de productos y alimentos que pueda ayudar a las familias afectadas en el norte del estado.

Apoyan con servicios veterinarios

La Coalición de Activistas por los Derechos de los Animales Veracruz anunció la conformación de brigadas veterinarias para atender a animales afectados por las inundaciones en el norte del estado, así como la apertura de centros de acopio en coordinación con la Universidad Veracruzana (UV).

La organización informó que no contará con puntos de recolección propios, sino que aprovechará los espacios habilitados por la UV para recibir alimentos, medicamentos y suministros especializados destinados a animales en situación de emergencia.

UNAM abre centro de acopio para afectados por inundaciones

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que abrirá a partir de este lunes 13 de octubre, un centro de acopio en el Estadio Olímpico Universitario para reunir insumos destinados a las comunidades damnificadas por las inundaciones que impactaron Hidalgo, Puebla y Veracruz.

También, el Senado de la República habilitará un centro de acopio destinado a brindar apoyo a las familias afectadas por las intensas lluvias registradas en diversas regiones del país, a partir de las 10:00 horas de este lunes.

*Con información de medios locales.

