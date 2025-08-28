Anuncian nueva línea de Mexibus en Nezahualcóyotl

La Secretaría de Movilidad del Estado de México anunció la construcción del Mexibus Vicente Villada-Panteón de los Rosales, que estará ubicado en el municipio de Nezahualcóyotl.

Foto: Semovi Edomex.

Rosa María Zúñiga Canales, directora general del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMYTEM), detalló que la línea del Mexibús se sumará a la línea troncal Metro Pantitlán-Chimalhuacán, con el fin de mejorar la movilidad en el Valle de México.

Este sistema de transporte, que forma parte del Plan Integral del Oriente del Estado de México, contará con una inversión de 600 millones de pesos y podría estar concluida a finales del próximo año.

La funcionaria explicó que el carril confinado se construirá en 3.5 kilómetros de la Avenida Chimalhuacán, en Nezahualcóyotl y estará integrado por siete estaciones: Adelita, Carmelo Pérez, Norteña, Me voy, Tepozanes, Secundaria 36 y CBTIS 6.

Lee: Conecta Metrobús a Nezahualcóyotl con Alcaldía Venustiano Carranza

La nueva línea contará con 31 autobuses articulados de última generación, con baja emisión de contaminantes, que tendrán la capacidad de transportar a 48 mil usuarios todos los días.

“Con esta obra se atiende una alta demanda del servicio con unidades modernas, además de que se convierte en una opción más eficiente, rápida y cómoda, que dignifica los desplazamientos de los usuarios y el entorno urbano, con mayor iluminación, pasos peatonales, andadores y seguridad”, aseguró.

En su intervención, Gustavo Viurquiz, director general de Movilidad Zona IV, dijo que con la nueva línea del Mexibus dejarán de circular por la avenida Chimalhuacán un aproximado de 300 unidades de transporte público concesionado, con lo que se agilizará el tránsito vehicular en esta importante vialidad de Nezahualcóyotl.

Te puede interesar:

Nezahualcóyotl entrega estímulos a policías por resultados positivos contra la delincuencia

Analizan creación de Polo Económico en Nezahualcóyotl

Nezahualcóyotl crea la primera procuraduría municipal del adulto mayor