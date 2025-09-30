Atención ciudadana, motor para el buen gobierno: César Garza

La cercanía con la gente genera un gran avance en el desarrollo económico, social y sustentable del municipio de Apodaca, la comunicación es indispensable en el gobierno, aseguró el presidente municipal, César Garza Arredondo.

En la emisión de Soluciones para Gobernar de Alcaldes TV, el presidente municipal de Apodaca destacó que durante su administración se ha implementado la cercanía de la gente como estrategia para atender temas prioritarios de las colonias.

“Aprovechamos al máximo el tiempo en la administración para estar cerca de la gente, con recorridos casa por casa, principalmente donde hay rezago social, para atender los temas comunitarios”, destacó.

Con los recorridos, se llevan a cabo programas a corto, mediano y largo plazo, de acuerdo con las necesidades de cada colonia, principalmente en temas de movilidad y seguridad.

El alcalde detalló que en movilidad se realizó una inversión de más de mil millones de pesos para ampliar carreteras y puentes, además de crear 16 rutas intermunicipales gratuitas con sistemas de transporte para estudiantes.

En seguridad, mencionó que Apodaca es el tercer municipio con menor percepción de inseguridad gracias a que se ha invertido en equipo de alta tecnología, con cámaras y comunicación con el C4, mejorando las condiciones salariales de los policías para fomentar una cultura de paz y bienestar.

“La ciudad avanza cuando los ciudadanos hablan y el gobierno escucha. Nuestra administración está marcada por el fortalecimiento de la movilidad y seguridad”, expresó.

Asimismo, resaltó que el municipio es el principal generador de empleo manufacturero, debido a que el 78 por ciento de los parques industriales en Nuevo León están instalados en Apodaca, lo que significa una oportunidad en el desarrollo económico y en la creación de empleos.

