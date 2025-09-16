El estado de Sonora representa una de las zonas con mayor potencial energético, con niveles de irradiación solar que son de los más altos no sólo en México, sino a nivel mundial. De ahí que, en el municipio de Quiriego, las autoridades han invertido en proyectos para el uso de energías sustentables, que benefician tanto a las arcas públicas como a la ciudadanía.

Fredi Renato Flores Campos, presidente municipal de Quiriego, Sonora, destacó la importancia de identificar las áreas de oportunidad que existen en el desarrollo de proyectos sustentables en el tema de energía, manejo de residuos sólidos y suministro de agua potable en la entidad.

“El tema de colocar una inversión de paneles solares en un pozo -por ejemplo-, el proyecto que yo adquiera, a la vuelta de tres años, tres años y medio, se va a pagar con el ahorro en el pago de ese consumo, la inversión se va a recuperar. Pero, le voy a dejar a las siguientes siete administraciones ese beneficio, ya que el equipo tiene una duración de 20 años y el mantenimiento es muy sencillo”, expuso, durante su participación en el programa Soluciones para Gobernar, de Alcaldes TV.

Es así, que en su administración han trabajado en la instalación de panales solares en los pozos de agua, campos deportivos, así como en el edificio del ayuntamiento, con el objetivo de ampliar esta red de generación de energía limpia en el municipio.

Lo anterior, resaltó el edil, permitirá que los recursos que anteriormente se destinaban al pago de electricidad puedan utilizarse para otros programas y apoyos para la ciudadanía.

“Quisiéramos mandar ese mensaje a todos los ayuntamientos, que podamos trabajar juntos en el tema de las energías limpias, de las energías renovables, por medio de los paneles solares”, comentó. “Son proyectos que se pagan solos”.

Sostenibilidad para una mejor calidad de vida

La administración de Quiriego también atiende la demanda de agua potable con el mantenimiento de los pozos, además de trabajar en coordinación en el Gobierno del Estado para el desarrollo de obras que atiendan la accesibilidad a las comunidades y de esta forma se asegure el suministro de este recurso.

Entre las acciones, comentó Flores Campos, está el mejoramiento de caminos para agilizar el acceso a la comunidad El Frijolar, en la sierra sur de la entidad, donde vive población del grupo étnico guarijía.

Asimismo, en materia de recolección de residuos sólidos, Quiriego cuenta con un relleno sanitario; y trabaja en campañas para mantener un municipio limpio de basura, así como de reciclaje con niños y jóvenes, a través de la difusión en redes sociales y en programas de colaboración con profesores y estudiantes de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez.

Como parte de una visión sostenible, Renato Flores mencionó que se han generado proyectos para la instalación de huertos familiares, para que las personas sean autosustentables; además de fomentar el tema del autoempleo, apoyando los servicios locales.

A su vez, se han impulsado proyectos productivos, como el programa “Yo puedo” con el DIF estatal, y programas del Gobierno federal en materia social y de apoyo para la actividad agropecuaria.

