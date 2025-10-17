Aumentan tarifas de transporte en el Estado de México

La Secretaría de Movilidad del Estado de México anunció un ajuste en las tarifas de transporte público colectivo y mixto, el cual será de 14 pesos y por cada kilómetro extra, la tarifa aumentada 0.25 centavos.

Foto: Semov.

Luego de un estudio técnico y financiero, a través de la Comisión Revisora de Tarifas, la Secretaria de Movilidad determinó la necesidad de ajustar la tarifa por los incrementos macroeconómicos desde 2020 a la fecha que impactan el costo de neumáticos y combustible.

Los transportistas se comprometieron a mejorar la calidad del servicio, la limpieza de unidades, priorizar el pago de mantenimiento, seguros, equipos de videovigilancia y capacitación, así como someterse a la reestructura integral del transporte público.

Esta tarifa aplicará en la zona de Valle de Bravo y sur; Amanalco, Donato Guerra, Ixtapan del Oro, Otzoloapan, Santo Tomás, Villa de Allende, Zacazonapan, zona de Ixtapan de la Sal y Tenancingo.

Además, Almoloya de Alquisiras,Coatepec Harinas, Joquicingo, Malinalco, Ocuilan,Sultepec, Tenancingo, Villa Guerrero, Zaculpan, Amatepec, Luvianos, San Simón Guerrero, Tejupilco,Tonatico y Temascaltepec.

Este ajuste tarifario no aplica para los adultos mayores siempre y cuando presenten su credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam).

