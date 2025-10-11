CDMX alista nuevo programa de separación de basura

A partir del 1 de enero de 2026, el gobierno de la Ciudad de México pondrá en vigor el nuevo programa de separación de basura, con el fin de reciclar el 50 por ciento de las más de 8 mil 600 toneladas de residuos que se generan cada día en la capital.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México indicó que el programa arrancará en todas las casas, escuelas, negocios y oficinas de la capital y se contará con dos meses y medio para hacer una campaña de educación ambiental.

Este nuevo esquema contempla tres tipos de separación: residuos orgánicos, como restos de comida; residuos inorgánicos reciclables como el cartón, el papel, vidrio, plástico o metal; y los residuos inorgánicos no reciclables como pañales, colillas y materiales sanitarios.

Martes, jueves y sábado, los recolectores recogerán los residuos orgánicos; los lunes y miércoles, serán recogidos los residuos inorgánicos reciclables, y viernes y domingo, los inorgánicos no reciclables.

“La idea es que todo lo orgánico se lleve al compostaje, para someterlo a carbonización hidrotermal, y que todo lo no reciclable se destine a la generación de combustible derivado de residuos. Eso sería lo único que se enviaría al relleno sanitario”, indicó.

En este sentido, anunció que se destinarán 250 millones de pesos para fortalecer el servicio de recolección de basura.

“Por cada camión o transporte de limpia que adquieran las alcaldías, el Gobierno de la Ciudad pondrá otro”, dijo. Asimismo, también se contempla la construcción de nuevas plantas de tratamiento y reciclaje en distintas zonas de la capital, así como la modernización de la planta del Bordo Poniente, con el objetivo de reducir traslados y mejorar la capacidad de procesamiento

