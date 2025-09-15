Clausuran Centro de Bienestar Animal en Santa Catarina por maltrato

Luego de diversas denuncias recibidas vía redes sociales, elementos de la División Ambiental clausuraron el Centro de Bienestar Animal del Municipio de Santa Catarina.

Foto: Gobierno de Nuevo León.

En el lugar se detectaron 79 ejemplares en el sitio, con irregularidades consistentes principalmente en la falta de registros, bitácoras y expedientes relativos a cada uno de estos, así como la falta de limpieza de algunas de las áreas de estancia y resguardo, los cuales también se encuentran con falta de atención veterinaria y cuentan con estado de maltrato y desnutrición visible.

Durante las inspecciones, la mayoría de los animales dieron positivo a enfermedades infectocontagiosas, como: erlichia canis, distemper, corona, adenovirus, entre otras, además de encontrar casos de desnutrición.

Ante esta situación, se determinó llevar a cabo el aseguramiento de los ejemplares que no estén diagnosticados con una enfermedad infectocontagiosa, para los efectos de no afectar la salud de los mismos, ni poner en riesgo la salud de los ejemplares que se encuentran resguardados en el Centro Estatal de Atención Animal.

En tanto, el Centro de Bienestar Animal permanecerá clausurado hasta que demuestren contar con los debidos controles y requisitos establecidos en la Ley, mediante los cuales se garantice una atención veterinaria de calidad y se procure la protección y el bienestar animal.

