¿Cómo atender la crisis hídrica en México?

El Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Braulio López Ochoa, advirtió que, actualmente México se coloca dentro de los primeros países con estrés hídrico y con altos riesgos de sequía; así como, la sobre explotación de mantos acuíferos por presencia de minas que no tienen cuidado con aguas residuales.

Preocupados por el cuidado del agua, López Ochoa y la senadora de MC, Laura Ballesteros Mancilla, encabezaron la mesa 3 “Hacia una Ley General de Aguas” en el Parlamento Climático.

Cabe mencionar que el Parlamento Climático impulsado por la bancada naranja tiene el objetivo de reunir senadores, diputados y especialistas para construir la agenda climática más ambiciosa del país.

“Uno de los principales problemas a los que se ha enfrentado la agenda climática en nuestro país y en el mundo es esta brecha tan grande que existe entre quienes están tomado las decisiones y quienes están defendiendo desde los territorios al medio ambiente y a nuestros recursos”, señaló Laura Ballesteros.

Durante su participación, Nabani Vera Tenorio, Director de Comunicación de Isla Urbana aseguró que su proyecto está enfocado en detonar la captación de lluvia como una práctica sostenible de abasto de agua en la Ciudad de México y en todo el país.

“En Isla Urbana manejamos 7 ejes de acción, me enfocaré a 3 en esta conversación; la lluvia si bien va disminuyendo en cantidad la cual se va precipitando anualmente, también se está viendo que los eventos de lluvia son cada vez más concentrados lo que es ideal para su captación. Creemos que se tienen que seguir impulsando proyectos y políticas públicas para impulsar esta práctica”, sostuvo Vera Tenorio.

Por su parte, Jorge Alberto Arriaga Medina, Coordinador Ejecutivo de Red del Agua de la UNAM, compartió una serie de Lineamientos Generales para la Formulación de la Iniciativa de la Ley General de Aguas en la que destacan la visión de seguridad hídrica, es decir agua para las personas, agua para los ecosistemas, agua para las actividades económicas y productivas, así como generar comunidades resilientes ante el cambio climático.

“Tenemos que reconocer que el cumplimento de la ley implica una conjunción de voluntades y responsabilidades diferenciadas, involucra a la federación, a la Conagua, a la Cámara de Diputados que debe aprobar el presupuesto y a Hacienda para facilitar los trámites en cuanto a infraestructura (…) Necesitamos una autoridad fuerte y capaz”, dijo.

Mientras que, Alejandra López Rodríguez, Directora del Programa de Soluciones Hídricas y Climáticas de México aseguró que al hablar de temas de agua se debe tener una visión de “Cuenca”, porque se tiene que pensar primeramente de dónde viene el agua.

“Los organismos operadores son distribuidores de agua, pero no necesariamente cuentan con una visión ambiental, no se puede pensar la administración en los recursos hídricos como un tema solo de acceso, sino también de fuentes de suministro y soluciones basadas en las naturales, con inversiones en infraestructura azul y verde”, reiteró López Rodríguez.

Por su parte, José Antonio Rodríguez Tirado, Consultor Internacional en Manejo de Recursos Hídricos señaló que la situación del agua es delicada y no tiene caso hablar del día cero en donde algún día “abriremos la llave y no saldrá agua”; sin embargo, se tiene que hablar de soluciones como que el agua se una prioridad en la agenda política.

Asimismo, señaló que en México hay problemas de seguridad por el agua, comunidades que se han peleado por este servicio y decesos por la falta de este recurso. Además, compartió estadísticas sobre niños menores de 5 años que mueren por falta de servicios de agua y saneamiento.

“Las niñas en comunidades rurales no cuentan con servicios de saneamiento adecuado en sus escuelas y cuando pasan de niñas a jovencitas dejan de ir a la escuela; y estamos afectando un montón de derechos, el de la salud, el de la educación y el del empleo por no contar con servicios de agua y saneamiento que de verdad no son muy caros”, precisó Rodríguez Tirado.

Finalmente, las y los participantes de la mesa coincidieron en que no hay que escatimar en inversión de tiempo, trabajo, gente y recursos económicos para acompañar las instalaciones de los procesos sociales necesarios para preservar el agua.

