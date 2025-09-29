Congreso de Nuevo León solicita implementar Clablebús

El Congreso del Estado de Nuevo León solicitó a los municipios analizar la viabilidad técnica financiera, ambiental y social, y realicen los estudios y acciones para la implementación de un Sistema de Transporte Colectivo por Cable (Cablebús), como una alternativa de movilidad sustentable, eficiente y segura para la población.

Foto: Congreso de NL.

Este dictamen de la Comisión de Movilidad fue presentado por la diputada Aile Tamez, quien consideró incluir a la población estudiantil de educación básica y media superior dentro de los beneficiarios del programa “Ayudamos a moverte”.

“Coincidimos con la propuesta del promovente para que el gobernador del Estado de Nuevo León, considere incluir a la población estudiantil en educación media y media superior dentro de los beneficiarios del programa “Ayudamos a moverte”, mencionó.

En este sentido, consideró importante la implementación de un sistema de transporte cablebús que beneficiaría de gran manera la movilidad en el área metropolitana.

La diputada argumentó que entre los beneficios destaca el ahorro de tiempo en los traslados, reduciría las emisiones de contaminación al ser una opción de transporte sustentable, y mejorar el traslado de los habitantes del Estado de Nuevo León.

Piden uso de cubrebocas ante mala calidad del aire

En otro acuerdo, el Congreso aprobó enviar un exhorto a la secretaria de Salud del Estado, Alma Rosa Marroquín Escamilla, a fin de que en situaciones donde exista una contingencia ambiental por la mala calidad del aire en la entidad fomente y promueva a través de los medios de comunicación a su alcance, el uso de cubrebocas.

“Mediante este exhorto, se busca que la Secretaría de Salud del Estado realice campañas durante las contingencias ambientales que estimulen entre la población el uso de cubrebocas y otras medidas que puedan ayudar a que la población se encuentre segura en situaciones de mala calidad del aire”, dijo la legisladora Elsa Escobedo.

