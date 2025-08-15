Presidenta municipal de Tlaquepaque presenta proyecto de Cablebús

La presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, Laura Imelda Pérez Segura, presentó el proyecto del Cablebús ante empresarios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), con el fin de conectar a la carretera Chapala, el Cerro del Cuatro y la zona del ITESO.

Foto: Laura Imelda Pérez.

Laura Imelda detalló que el proyecto de transporte elevado ya presenta un avance y fue presentado ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

“El Cablebús es un transporte innovador que no existe en el estado Jalisco y que conocemos en la CDMX, y que ha traído muchísimos beneficios porque es un transporte mucho más barato en su construcción, mantenimiento y operación”, argumentó.

En este sentido, detalló que este medio de transporte es más amigable con el ambiente, más rápido de construir y incluyente, con una mejor seguridad.

La alcaldesa explicó que el plan contempla conectar puntos estratégicos como la Línea 4 del tren ligero, la carretera a Chapala, el Cerro del Cuatro, donde se ubica un centro universitario, avenida Colón y posiblemente el ITESO.

Indicó que ya se elaboró el estudio costo-beneficio, se obtuvo el registro ante la SICT y actualmente el proyecto se encuentra en la etapa de revisión de la unidad de inversión, requisito previo para ingresar a la cartera federal de infraestructura.

Pérez Segura aseguró que existe compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum, para invertir en este tipo de transporte, por lo que el municipio trabaja de manera conjunta con el Gobierno federal.

En tanto, el presidente de Coparmex Jalisco, Raúl Flores, subrayó la relevancia de la colaboración entre el sector privado y el municipio, y anunció la instalación de mesas de trabajo conjuntas.

