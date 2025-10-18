Diputados aprueban aumento en precios de bebidas azucaradas y videojuegos

La Cámara de Diputados aprobó con un cambio en lo particular el dictamen que reforma la Ley del Impuesto Sobre Producción y Servicios (IEPS) para 2026.

Con 351 votos a favor, 129 en contra y una abstención, se aprobó que mayoría de las bebidas azucaradas subirán de precio, así como cigarros, videojuegos violentos e impuestos provenientes de casas de apuestas digitales.

Las bebidas con azúcar tendrán un aumento de 3.8 pesos por litro; las bebidas endulzantes con colorantes incrementarán 1.5 pesos por litro, los cigarros tendrán un aumento de 30 por ciento y el impuesto especial de los videojuegos será de 8 por ciento, mientras que las casas de apuestas digitales se elevará en un 50 por ciento.

Así, las bebidas que no cumplan con las sustancias autorizadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como son glucosa anhidra, cloruro de sodio, cloruro de potasio y citrato trisódico recibirán un impuesto de 3.08 pesos por litro.

Diputados de Morena argumentaron que algunos sueros son bebidas azucaradas disfrazadas de productos para la salud, por lo que consideraron modificación a la propuesta de la Ley del IEPS.

Al respecto, la Secretaría de Salud celebró la modificación a la ley, con lo que resaltaron un acuerdo con empresarios para que el IEPS se mantenga en 3.8 pesos por litro para bebidas con azúcar y en 1.5 para bebidas con colorantes.

“Esta modificación a la ley es un paso para mejorar la salud de los mexicanos, además que forma parte de una estrategia para dejar los alimentos y productos ultra procesados, así como fomentar la alimentación saludable sin afectar al sector productivo”, detalló la dependencia.

