El grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) del Estado de México presentó una iniciativa para que las autopistas concesionadas a particulares estén sujetas a un impuesto en los municipios por los que atraviesan.

Foto: Congreso del Estado de México.

El diputado Oscar González Yáñez, impulsor de la iniciativa, explicó que el texto vigente establece que sólo los bienes del dominio público de la federación, de los estados o de los municipios estarán exentos del pago de las contribuciones establecidas.

Sin embargo, la propuesta aclara que lo anterior no aplicará cuando las vías estén bajo concesión, arrendamiento, comodato u otra figura jurídica que permita su explotación económica por particulares con fines lucrativos.

“En estos casos, los municipios podrán imponer contribuciones, como el impuesto predial, sobre las instalaciones, construcciones y áreas utilizadas”, indicó.

Lee: Cobro eficiente del predial, la fuente más importante de ingresos de los municipios: IMCO

Adicionalmente, esta reforma establecería que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) determine, en coordinación con los municipios, el mecanismo para calcular y recaudar este impuesto, cuyos recursos deberán destinarse exclusivamente a infraestructura, servicios públicos o programas de desarrollo local en los municipios afectados.

El diputado argumentó que en el Estado de México están concesionadas 12 autopistas que abarcan 88 municipios, cuyos ingresos anuales estimados son superiores a los 21 mil millones de pesos, y hay en proceso otras tres.

“Las vías generan ganancias significativas por peajes, pero no contribuyen fiscalmente a los municipios que atraviesan, los cuales enfrentan costos indirectos, como el mantenimiento de accesos y el impacto ambiental, por lo que el impuesto predial proporcional corregiría esta asimetría”, añadió.

Te puede interesar:

Guadalajara invertirá en camiones recolectores de basura

Evita errores al adquirir un terreno, Gobierno del Edomex orienta para realizar una compra segura

Diputados de Edomex avalan elaborar un catálogo de especies naturales para los municipios

Congreso de Edomex acuerda con municipios desaparecer Infoem