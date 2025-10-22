Diputados de Edomex avalan elaborar un catálogo de especies naturales para los municipios

La Comisión de Protección Ambiental y Cambio Climático de la LXII Legislatura mexiquense aprobó que los 125 municipios elaboren un catálogo de especies nativas, o propias al ecosistema de la región, que sirva de base para realizar los programas de reforestación y contribuir al diseño de una política ambiental.

Foto: Congreso del Estado de México.

La iniciativa respalda que el gobierno, en coordinación con los municipios, elabore y ejecute programas de restauración hidrológica-forestal en zonas degradadas que no correspondan a la competencia federal, priorizando el uso de especies forestales nativas.

María del Carmen de la Rosa Mendoza, parlamentaria de Morena, resaltó que plantar árboles no nativos puede dañar la biodiversidad, al desplazar especies locales y ocasionar plagas.

La diputada Sandra Patricia Santos Rodríguez resaltó que la aprobación representa una acción concreta para proteger el derecho de las y los mexiquenses a un medio ambiente sano, sustentable y en armonía con su entorno.

“El uso de árboles nativos o adaptados a cada región no sólo embellecen el paisaje, sino que garantizan la eficiencia ecológica y el ahorro de agua, dos factores esenciales ante el desafío climático”, dijo.

Esta iniciativa reconoce que, conforme a la legislación vigente, corresponde a los municipios la ejecución de planes de reforestación, forestación y restauración de suelos dentro de su ámbito territorial.

En este sentido, se propone la creación de un catálogo de especies arbóreas aptas para dichos fines, privilegiando aquellas nativas o propias de la región, con alta adaptabilidad al suelo urbano y a las condiciones climáticas de cada municipio.

