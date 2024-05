En gentrificación, ¿cómo reducir la especulación desde los gobiernos locales?

por | May 6, 2024 | Ciudadanía |

La gentrificación puede ser un proceso positivo para las personas que habitan las zonas céntricas de las ciudades, así como para la conservación de estas áreas urbanas, comentó Ignacio Kunz Bolaños, presidente de la Comisión de Planeación Urbana y Ordenamiento Territorial del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CONARED).

Foto: Universidad del Estado de Hidalgo.

“En mi experiencia, me he encontrado con lugares con enorme patrimonio edificado, que si no se gentrifica se pierde porque está ocupado en condiciones de hacinamiento, de adaptaciones que comprometen su bienestar”, dijo en entrevista.

No obstante, agregó, el proceso tendría que estar acompañado de políticas y regulaciones que cuidaran que éste sea positivo.

“Los gobiernos deberían intervenir para gestionar estos procesos de valorización, de tal manera que reduzcan la especulación, que reduzcan los valores del suelo y que capitalicen a los ayuntamientos”, refirió.

“Que se ofrezcan recursos para llevar estos procesos de mejor manera, y sobre todo, cuando haya personas desplazadas poderlas atender.”

Foto: Cortesía / Ignacio Kunz.

Los procesos de gentrificación son cada vez más comunes en las ciudades mexicanas, debido a la dinámica económica y demográfica, mencionó el especialista del CONARED.

“No se trata de que la gente viva siempre en el mismo lugar, es sano que las ciudades tengan cierto movimiento. Lo que sí es lamentable es que estos procesos obliguen a cierta población a desplazarse y no tenga cierta alternativa”, sostuvo.

Además, indicó, cuando la gentrificación se hace proactiva, lo que buscan los promotores de vivienda es apropiarse de esta formación de plusvalías, que finalmente es una valoración social.

De acuerdo con Kunz, la gentrificación en México no surgió por cuestiones de política pública sino por la dinámica económica y demográfica, detrás de lo cual ha habido estrategias especulativas al incorporar los predios.

La gentrificación es un proceso natural, y puede ser un proceso positivo que ayuda a recuperar ciertas áreas de la ciudad, aunque, puede ser un proceso negativo en cómo se presenta, cuando el remplazo se da por medios violentos por parte de algunos operadores que buscan aprovechar la demanda potencial.

Pero, añadió, la gentrificación genera economía local y atrae población nueva en la zona.

“Por eso, en la gentrificación no es un sí o un no, trágico, sino depende de cómo se esté presentando y cómo, yo, como autoridad puedo conducirlo y evitar que se den aberraciones económicas, en términos de especulación o aberraciones sociales en términos de expulsión”, puntualizó.

En ese sentido, comentó, los municipios aún tienen pendiente el desarrollo de regulación suficiente para atender la situación, pero tienen los elementos para optimizar estos procesos, de tal manera que se valoricen y se conserven áreas de la ciudad, sin que haya costo social.

