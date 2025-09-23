Flotillas eléctricas, la eficiencia sustentable en los servicios públicos: LDR Solutions

La adopción de prácticas de sustentabilidad y el desarrollo de políticas públicas relacionadas con la protección del medio ambiente han llevado a la adopción de la electromovilidad y el uso de las energías limpias por parte de los gobiernos locales en aspectos de seguridad y servicios públicos.

Durante la emisión de Soluciones para Gobernar, de Alcaldes TV, Jose Manuel Armenta, vicepresidente Comercial y de Relaciones Institucionales de LDR Solutions, resaltó la eficiencia de las flotillas eléctricas y el impacto ambiental que conlleva su uso.

Detalló que las unidades de LDR Solutions cuentan con baterías fabricadas con materiales preciosos, lo que les da una vida útil de hasta 10 años.

Para que estos vehículos sean rentables en las ciudades, se requiere un estudio previo, para determinar los lugares de carga de las unidades, así como las rutas por las que pueden transitar, de acuerdo con sus pesos y dimensiones.

“Cada vez más municipios se interesan en adquirir unidades eléctricas, debido a que es más eficiente su mantenimiento, sin embargo, se debe de contar con una infraestructura adecuada para su uso”, resaltó Manuel Armenta

Como caso de éxito, indicó que el municipio de Hermosillo, Sonora, cuenta con 25 compactadoras eléctricas para la recolección de basura, como parte de la visión del alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez de tener un municipio sustentable.

Además, en Monterrey, se adquirieron camiones de gas natural comprimido, para la flota de la ruta Metrorrey.

LDR Solutions cuenta con tres plantas de ensamble en México, con tractocamiones pesados, de concreto, pipas de agua, vehículos tipo Van y Pickups. Además, prevén una nueva planta en Jalisco para la producción de estos vehículos.

