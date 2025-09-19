REVISTA DIGITAL

Gobernador de Sinaloa anuncia nuevos cargos en su gabinete

por | Sep 19, 2025 | Ciudadanía | 0 Comentarios

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya hizo nombramientos de nuevos funcionarios de su gabinete, así como en algunas dependencias del Gobierno del estado.

Foto: Gobierno de Sinaloa.

El mandatario estatal designó a Pablo Francisco Bedoya Bañuelos como jefe de la Oficina del Gobernador, quien releva en el cargo a Cynthia Gabriela Gutiérrez López, quien a su vez asumirá a partir de ahora la representación del Gobierno de Sinaloa en la Ciudad de México.

Carlos Enrique González Ramos, será subsecretario de Atención Médica, de la Secretaría de Salud, y a Cuauhtémoc Chacón Mendoza, como coordinador de Comunicación Social.

En tanto, Armando Camacho Aguilar, será director del Instituto Sinaloense del Deporte (ISDE); el de Brenda Rocío García Félix, como directora del Instituto de Capacitación para el Trabajo de Sinaloa (ICATSIN); y finalmente, el de Beatriz Aguilar Monroy, como titular de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (COEPRISS).

