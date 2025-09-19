Gobernador de Sinaloa anuncia nuevos cargos en su gabinete

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya hizo nombramientos de nuevos funcionarios de su gabinete, así como en algunas dependencias del Gobierno del estado.

Foto: Gobierno de Sinaloa.

El mandatario estatal designó a Pablo Francisco Bedoya Bañuelos como jefe de la Oficina del Gobernador, quien releva en el cargo a Cynthia Gabriela Gutiérrez López, quien a su vez asumirá a partir de ahora la representación del Gobierno de Sinaloa en la Ciudad de México.

Carlos Enrique González Ramos, será subsecretario de Atención Médica, de la Secretaría de Salud, y a Cuauhtémoc Chacón Mendoza, como coordinador de Comunicación Social.

En tanto, Armando Camacho Aguilar, será director del Instituto Sinaloense del Deporte (ISDE); el de Brenda Rocío García Félix, como directora del Instituto de Capacitación para el Trabajo de Sinaloa (ICATSIN); y finalmente, el de Beatriz Aguilar Monroy, como titular de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (COEPRISS).

