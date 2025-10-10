Gobierno de Puebla despliega ayuda para afectados por lluvias en Sierra Norte

El Gobierno de Puebla, en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa, Guardia Nacional, Pemex y Protección Civil del Estado, dependencias estatales y municipales, desplegó equipos, maquinaria y personal especializado para auxiliar a las familias afectadas por las lluvias en la Sierra Norte.

Foto: Gobierno de Puebla.

Alejandro Armenta, gobernador de Puebla, indicó que acudirá personalmente a la zona para realizar un recorrido de supervisión y garantizar la atención directa a la población.

A través del DIF, y con el apoyo de los ayuntamientos locales, se habilitaron 83 albergues temporales para salvaguardar la integridad y el bienestar de las personas, especialmente de niñas, niños y adultos mayores.

El temporal provocó precipitaciones en 96 municipios, con la siguiente distribución por intensidad: lluvia ligera en 77 municipios, moderada en 13 y fuerte en 6, estas condiciones generaron 40 eventos, entre ellos caída de árboles, deslizamientos de tierra, derrumbes en caminos y carreteras, así como hundimientos y desprendimientos parciales.

Lee: Se desborda el río Cazones, en Veracruz, PC atiende municipios afectados

“En coordinación con autoridades municipales se realizaron dos evacuaciones preventivas: una en Nauzontla, por el desbordamiento del río Atzintan, las personas fueron reubicadas en el refugio temporal del auditorio municipal, y otra en Tlatlauquitepec, por un deslizamiento en la comunidad de Xomiaco, donde las familias se resguardaron con familiares”, detalló el mandatario.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportó niveles de almacenamiento dentro de parámetros aceptables, al igual que los vasos reguladores de la capital poblana y los ríos Atoyac y Alseseca.

El río Apulco en la sierra norte continúa bajo vigilancia permanente, de igual forma que el Zempoala, pese a que registran crecida de caudal considerable, no representan riesgo para la población de la zona.

Te puede interesar:

Iniciativa “Adopta un río” ha permitido retirar casi mil 600 toneladas de basura en afluentes: Conagua

Valle de México registra lluvias de más de 80 mm; Conagua coordina esfuerzos para desalojo de agua

Guelaguetza 2025; lo recaudado será para los damnificados del huracán Erick