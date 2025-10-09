El 1 de noviembre de 2025, el Gobierno federal, publicará la convocatoria de licitación para la compra de medicamentos 2027-2028, así lo dio a conocer Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud.

Foto: Secretaría de Salud.

El funcionario detalló que para garantizar el abasto se tiene previsto que la adquisición de fármacos inicie de manera formal en el tercer trimestre del próximo año.

Eduardo Clark señaló que antes de concretarse la compra bianual, se escucharán las propuestas de la industria farmacéutica con la finalidad de optimizar el uso de los recursos públicos dentro de la licitación.

Lee: Anuncian Semana Nacional de Salud Pública

“A partir del 1 de noviembre lo que buscamos es publicitar nuestras bases de licitación de 2027-2028. Compramos de manera bianual cerca de 5 mil millones de distintas piezas de medicamentos de casi 4 mil 500 claves.

Respecto al incumplimiento de más de 30 farmacéuticas que no entregaron a tiempo los medicamentos e insumos que compró el sector salud, en esta nueva licitación el gobierno federal calificará el desempeño de cada laboratorio.

“Como parte de la evaluación, tomaremos en cuenta el porcentaje de los cumplimientos de los contratos. Evidentemente habrá una penalización a las campañas que no hayan tenido un cumplimiento previo”, explicó.

Te puede interesar:

Puebla entrega más de un millón de medicamentos a centros de salud

PAN solicita a Secretaría de Salud informe sobre el brote de sarampión

Playas de Rosarito impulsa cobertura de servicios de salud en coordinación con la Federación