Guanajuato destaca con una oferta turística internacional

“La ciudad de Guanajuato está lista para recibir a todas y todos nuestros visitantes con espacios limpios, pero, sobre todo, con una ciudad segura”, afirmó la presidenta municipal, Samantha Smith. “Y más allá de eso, que vivan la experiencia, de la magia que se vive en una ciudad que abraza el arte y la cultura.”

Foto: Cortesía.

Guanajuato capital tiene una oferta turística y cultural diversa, la cual incluye evento nacionales e internacionales, como es el festival de las fiestas de septiembre, por la conmemoración de la independencia de México; la celebración del Día de Muertos; las festividades de Navidad y fin de años, y, por supuesto, el Festival Internacional Cervantino.

“Estamos listos para recibir a miles de visitantes en los diferentes eventos que estamos preparando, entre ellos el Festival Internacional Cervantino, que se ha posicionado como uno de los más importantes en América Latina”, destacó Smith en entrevista con Alcaldes de México.

En este sentido, dijo, es importante la coordinación desde el municipio sede, de la mano con el Gobierno del estado y con la Federación de manera transversal.

Así, destacó, con la participación del estado y el país invitados, que en esta ocasión son Veracruz y Reino Unido, se cuenta con un cartel muy espectacular que conjuga la visión de la cultura con públicos más jóvenes, sin dejar de lado esta esencia que tiene el festival de la cultura y la manifestación artística en las calles.

Lee: Guanajuato lidera industria automotriz con la llegada de dos empresas japonesas

Asia, nuevo nicho de desarrollo turístico

La presidenta municipal de Guanajuato mencionó que actualmente, si bien llegan visitantes de muchos lugares de México y del extranjero, hay un mercado especial para los visitantes de las naciones orientales, como Corea, Japón y China.

Cabe mencionar, que estas naciones tienen una participación importante en la economía, así como en la actividad social y cultural de la capital guanajuatense, así como de otras ciudades del estado, lo cual ha generado la oportunidad de atraer estos visitantes.

“Tenemos una gran afluencia de visitantes de todas partes del mundo. Hemos identificado un área de oportunidad en los visitantes de países orientales, como Japón, China y Corea; de hecho, Guanajuato es una ciudad que tiene invitaciones para hermanamientos”, comentó la alcaldesa Smith.

“Queremos que los visitantes disfruten la ciudad de la mano de quienes trabajan en el gobierno municipal, hacemos nuestro máximo esfuerzo para tener una ciudad limpia y segura.”

Te puede interesar:

Guanajuato instala plataforma para la seguridad jurídica

Exhortan a municipios de Guanajuato a instalar infraestructura de carga para vehículos eléctricos

Guanajuato y SLP firman convenio para reforzar seguridad