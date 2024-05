Impulsan apoyo a paisanos en envío de bienes materiales

por | May 13, 2024 | Ciudadanía |

El apoyo a los mexicanos que viven en el extranjero, particularmente en Estados Unidos, va más allá del envío de remesas, en muchas ocasiones los connacionales necesitan mandar bienes materiales a sus familias que se encuentran en el país y ahí es donde pueden encontrarse con algunas dificultades.

Foto: Cortesía.

Las empresas de paquetería y mensajería pueden atender esta demanda, pero en realidad, este tipo de envíos de parte de los paisanos no representan un mercado activo para estas compañías, por lo que se utilizan canales informales, comentó Rogelio González Achirica, presidente del Consejo de One Stop Group y de Recintos Fiscalizados del Noreste.

Para atender esta situación, expuso, se ha impulsado un “programa paisano” para ayudar los mexicanos en el envío de artículos y bienes materiales de una forma segura y transparente. Como parte de la iniciativa, se ha buscado a los consulados mexicanos en Estados Unidos para que participen.

“Ese programa paisano sirve para que todos nuestros connacionales que están en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, puedan enviar a sus familias en México, hasta los lugares más recónditos, ayuda en forma física”, refirió González en entrevista.

“No necesariamente de dinero, que para eso están las empresas de envíos de remesas, sino se trata de bienes materiales como ropa y hasta a veces una lavadora, una secadora, artículos para sus familias que ellos pueden conseguir en Estados Unidos”, dijo.

Mencionó que actualmente, este programa de ayuda va tomando cada vez más impulso, pero no hay un modo formal, sino que existen diversas compañías anunciando estos servicios en ciudades como Chicago, Los Ángeles, Dallas o Houston, donde están las grandes concentraciones de connacionales y de ahí salen las mercancías; pero de una manera irregular, porque hay muchas personas que se ofrecen a llevar las cosas, pero no es un canal formal y eso pone en riesgo la pérdida del bien.

Foto: COP UVM.

“A veces llegan los envíos, a veces no llegan, porque no hay un canal formal y eso es lo que sería bueno desarrollar; porque sí hay mercado, pero hasta ahora las empresas de paquetería no ponen atención a este tipo de servicios, a la comunidad”, indicó Rogelio González.

Acercamiento con las autoridades

De esta forma, el Presidente de Recintos Fiscalizados del Noreste refirió que las autoridades ya han dispuesto todas las regulaciones formales para impulsar el proyecto, lo que es necesario es concretar el apoyo de los consulados mexicanos en Estados Unidos, para generar la cadena de ayuda al paisano y darle la orientación en este caso.

“Nosotros como recinto fiscalizado estamos en ese propósito en iniciar actividades a la brevedad con consulados, por lo menos en el estado de Texas, y que nos permita darle certeza, darles transparencia y claridad a las cosas, para que el paisano sepa qué sí puede enviar y que no”, agregó.

“Hacer una lista muy clara y que los consulados puedan hacer uso de sus facultades para ayudar a las personas.”

Y es que, destacó, el objetivo es ayudar y apoyar a las personas que se encuentran en una situación extrema, a quienes viven en lugares de difícil acceso en México. “Es muy importante hacerlo”.

