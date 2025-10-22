Inauguran centro de operaciones de Alsea en Jalisco; beneficiará 10 estados

Para consolidar a Jalisco como un centro de atracción de inversiones en México, se inauguró el Centro de Operaciones de Alsea en el municipio de Tonalá, que surtirá materias primas a seis marcas restauranteras internacionales en diez estados.

Foto: Gobierno de Jalisco.

El proyecto del nuevo centro de operaciones de Alsea supera 800 millones de pesos de inversión y genera 180 empleos directos.

El complejo incorpora 85 rutas de distribución que abastecerán desde Jalisco a 339 tiendas en diez estados del país, además de crear más de 180 empleos directos y fortalecer el encadenamiento productivo con proveedores locales.

Aguascalientes, Colima, Durango, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa, Zacatecas y Jalisco son las entidades beneficiadas con la proveeduría de materias primas, desde este centro de operaciones en Tonalá.

Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, agradeció a Alsea por confiar en Jalisco para realizar la inversión, y afirmó que el proyecto confirma la confianza del sector privado para crecer, producir y generar más empleos.

“Este es un nuevo comienzo para que Alsea siga creciendo, ya sea en su distribución, o también en sus redes sucursales en todo el estado de Jalisco”, comentó.

Reiteró que uno de los atractivos principales, para que inversionistas de otros países del mundo elijan al estado para trasladar o crecer sus empresas, es el talento de las y los jaliscienses, el potencial humano y logístico que hay en el estado.

“Gracias Alsea, nuevamente, por su confianza, por invertir en Tonalá, por invertir en Jalisco, por confiar en nuestro estado, por confiar en nuestra gente”, detalló.

Armando Torrado, Presidente del Consejo de Alsea, destacó que el nuevo Centro de Operaciones en Tonalá se construyó en tiempo récord, y que las funciones de esta nueva infraestructura beneficiarán a los clientes de sus restaurantes.

Agregó que restaurantes como Domino’s Pizza, Starbucks, Burger King, Chili’s, Italianni’s, P.F. Chang’s, Vips y TheCheesecake Factory, franquicias que se incluyen dentro de la cadena de suministro de Alsea, consumen hasta 47 mil toneladas de alimentos.

“Quiero reconocer a todos nuestros colaboradores, los que están aquí, los que están en nuestras tiendas y en otros centros de distribución, por todo el cariño y corazón que le ponen todos los días a este negocio y la razón de estar aquí y el crecimiento sólido que tenemos”, indicó.

Te puede interesar:

Jalisco presenta iniciativa para regular uso de scooters eléctricos

Jalisco impulsa gobierno abierto en 125 municipios

Designan a nueva presidenta del Consejo Ciudadano de las Mujeres en Jalisco