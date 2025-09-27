Eva Araceli Avilés fue asignada como presidenta del Consejo Ciudadano de las Mujeres en Jalisco, para el periodo 2025-2026, quien tiene el propósito de realizar estrategias a favor de los derechos de las mujeres.

Durante la cuarta Sesión Extraordinaria del Consejo Ciudadano de las Mujeres, un órgano consultivo de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH), Araceli Avilés se comprometió a trabajar en favor de los derechos de las mujeres.

“En este Consejo todas vamos a sumar, ya conocen mi plan de trabajo y vamos a enriquecerlo con sus propuestas para seguir trabajando por los derechos de las mujeres”, compartió.

Fabiola Loya Hernández, titular de la SISEMH, agradeció la presencia y el compromiso de las integrantes del Consejo.

“Su voz, trabajo y su visión son fundamentales para seguir caminando juntas y promover acciones para transformar la realidad de las mujeres y las niñas en el estado, liderazgo y visión harán de este espacio un lugar donde resonará con fuerza la voz colectiva de las mujeres para nutrir de manera significativa el quehacer de la SISEMH”, refirió.

En la sesión, se dio la bienvenida a Lucero Salvador López, quien se integra al Consejo como representante de la comunidad indígena, para garantizar la pluralidad, representatividad y mayor alcance de este espacio ciudadano.

“Para la SISEMH, el Consejo Ciudadano de las Mujeres es un aliado fundamental porque reafirma el compromiso de trabajar con la academia, el sector privado y la sociedad civil, a fin de sumar voces en el diseño de políticas públicas más incluyentes, con perspectiva de género y derechos humanos y consolidar un Jalisco más justo, seguro e igualitario”, indicó Loya Hernández.

