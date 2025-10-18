Jalisco presenta iniciativa para regular uso de scooters eléctricos

Para establecer una regulación para los vehículos de uso personal y micromotores, se presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte en la Mesa Metropolitana de Movilidad, realizada en el Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (Imeplan).

El propósito es atender el creciente uso de scooters eléctricos y otros dispositivos de transporte personal en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

La propuesta plantea una modificación al marco normativo que garantice la operación segura de estos vehículos, utilizados sin lineamientos claros, y requiere la coordinación de los nueve municipios del AMG para su implementación.

Valeria Huérfano Lezama, directora de Movilidad Metropolitana del Imeplan, destacó que la propuesta implica el trabajo conjunto de los municipios para la aplicación de sanciones.

“Implica el trabajo de los municipios. La aplicación de esta normativa en materia de sanciones, estacionamientos y la implementación de cursos está pensada para que los impartan los municipios”, explicó.

Además, se contempla la incorporación de señalética oficial, cursos de capacitación para usuarios, reglas de circulación y la actualización de los reglamentos municipales para definir sanciones y zonas de operación.

La diputada Alejandra Giadans Valenzuela señaló que este trabajo se viene realizando desde la legislatura pasada.

“Lo que estamos haciendo es completar el trabajo para concretar un dictamen de calidad que sea funcional tanto para las autoridades como para los ciudadanos usuarios de este tipo de transporte”, dijo.

