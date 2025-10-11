Jalisco impulsa gobierno abierto en 125 municipios 

En el marco de la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership, OGP), Cynthia Cantero, secretaria de Planeación y Participación Ciudadana de Jalisco, firmó la declaración de Vitoria-Gasteiz 2025 para impulsar el desarrollo de los 125 municipios de la entidad.

La meta es que la ciudadanía participe, controle, proponga e incida de manera real en los asuntos y las decisiones públicas.

La Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), es una iniciativa Internacional con 75 países, 150 gobiernos locales, y otras organizaciones internacionales OCDE, el BID y el Banco Mundial.

“Traemos un proyecto muy importante, que vamos a extenderlo a los 125 municipios y próximamente estaremos convocando a esta agenda para que finalmente se consolide. En nombre del gobernador Pablo Lemus, establecimos este compromiso y estaremos desarrollando la consolidación para tener un Gobierno Abierto, para que la ciudadanía participe”,dijo la funcionaria.

La Declaración de Vitoria-Gasteiz 2025 incluye entre sus compromisos, promover la integridad y la ética pública como pilares del servicio gubernamental, fomentar la cooperación internacional, y el aprendizaje entre gobiernos y sociedad civil.

Además de incorporar la innovación digital para mejorar la rendición de cuentas y el acceso a la información, y fortalecer los mecanismos de participación ciudadana como parte del diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas.

En su participación Cynthia Cantero destacó a Jalisco como un referente en gobierno abierto, siendo el primer estado de México en formar parte de la OGP Local, y compartió los ejemplos de participación histórica de más de 675 mil personas de los 125 municipios en la construcción del Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024–2030.

