Lilia Cedillo toma protesta como rectora de la BUAP

Lilia Cedillo Ramírez, tomó protesta para el periodo 2025-2029 como rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), donde afirmó que la educación es una prioridad en el gobierno, así como un motor de justicia y desarrollo integral.

Foto: Gobierno de Puebla.

En su mensaje, la rectora invitó a construir una universidad donde todos gocen de respeto, paz, tranquilidad y desarrollo, ya que la reciente elección dejó grandes aprendizajes, donde es necesario escuchar a las y los jóvenes, de manera cercana y efectiva a través del diálogo.

Señaló que trabajará de la mano del titular ejecutivo para emprender el rechazo cero para los jóvenes de Puebla y colaborarán con el mandatario estatal en proyectos que requiere la sociedad y que generan importantes beneficios a la salud, medio ambiente y desarrollo tecnológico.

En este sentido, agradeció y reconoció el trabajo del gobernador Alejandro Armenta y de la Fiscal General del Estado, Idamis Pastor, al contribuir en la paz de la comunidad, ante el reciente caso de violencia y amenazas mediante redes sociales.

José Luis García Parra, coordinador de Gabinete del Gobierno de Puebla, reconoció el trabajo de la rectora e indicó que su reelección es reflejo de liderazgo académico, ya que en sus manos descansa la responsabilidad de formar a profesionales con ética, compromiso y vocación de servicio.

“Que no exista un poblano y poblana que se quede sin la posibilidad de estudiar una licenciatura y salir adelante, juntos lo vamos a lograr. La BUAP siempre contará con el respaldo del gobierno”, dijo.

Asimismo, reconoció que la BUAP es muy importante para el Gobierno del Estado, recordó su colaboración en la firma del convenio para desarrollar el Plan Estatal de Desarrollo y refrendó el compromiso de respaldar los proyectos científicos de la universidad, para que la ciencia mejore la calidad de vida de la población.

