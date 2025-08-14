Puebla y Veracruz fortalecen la alfabetización

Para fortalecer la alfabetización en los estados de Veracruz y Puebla, ambas entidades firmaron un convenio en favor de la educación como un derecho humano y en torno al enfoque humanista y bioético social.

Foto: Gobierno de Puebla.

La administración de Puebla recibió de manera gratuita material educativo de la colección A la Palabra, de Veracruz, que contempla más de dos mil cuadernillos y 300 guías, enfocados en lengua, comunicación y pensamiento matemático.

El director general del Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA), Andrés Morales Zayas, destacó que la Jornada de Alfabetización por Amor a Puebla, impulsada por la entidad, integra la colaboración entre organismos, instituciones y asociaciones para ofrecer plazas comunitarias, programas y recursos educativos a personas en situación de vulnerabilidad.

“La guía facilita la enseñanza, interacción y retroalimentación con los estudiantes, para fortalecer la lectura, escritura y operaciones matemáticas aplicadas a la vida diaria”, indicó.

El IEEA de Puebla se encargará de poner estos recursos en manos de quienes más los necesitan, para su uso efectivo. Será el encargado de la logística de traslado quien dará seguimiento a su aplicación y ampliará la cobertura, para llegar al mayor número posible de personas.

Durante la firma, se realizaron mesas de trabajo para optimizar y fortalecer los procedimientos administrativos, operativos y educativos entre ambos institutos. En ellas se priorizó la Estrategia Nacional de Alfabetización para el Bienestar, que busca reducir el analfabetismo y garantizar el acceso universal a la educación.

