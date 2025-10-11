María Corina Machado gana Premio Nobel de la Paz 2025

María Corina Machado, opositora venezolana, ganó el Premio Nobel de la Paz 2025, por ser una figura clave y unificadora en una oposición política que estaba profundamente dividida.

Foto: Maria Corina Machado en X.

Jørgen Watne Frydnes, presidente del comité noruego del Nobel, destacó a la ex candidata presidencial de Venezuela por su defensa a la democracia y encontrar un terreno común en la demanda de elecciones libres y un gobierno representativo.

Corina Machado es ingeniera industrial, pero desde hace 23 años está vinculada en la escena política. Cuenta con una especialización en finanzas por el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), prestigiosa escuela de negocios en Venezuela, y es egresado del programa de líderes mundiales en políticas públicas de la Universidad de Yale, en Estados Unidos.

Es fundadora de Vente Venezuela, partido político creado en mayo de 2012 y funge como coordinadora. Calificó la doctrina económica del partido de liberal y propone una opción contraria al socialismo para Venezuela, bajo las premisas de libre mercado, así como el respeto a la propiedad privada y al estado de Derecho.

La líder opositora se comprometió a promover la estabilización fiscal y monetaria de su país, promoviendo un programa de inversiones públicas y privadas masivas en infraestructura, bienes públicos, salud y educación.

Asimismo, consideró necesario impulsar un programa extenso de privatizaciones de empresas públicas, incluyendo la actividad petrolera, con objetivos de reducir la pobreza y mejorar las condiciones de la clase media.

*Con información de medios internacionales.

