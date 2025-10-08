NL impulsa el turismo médico en el Puente Internacional Colombia-Laredo

La Secretaría de Economía, la Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León (CODEFRONT), el Clúster de Logística y el Clúster de Salud y Turismo Médico de Nuevo León, firmaron un convenio para impulsar el desarrollo económico y social de la zona fronteriza de Anáhuac, Nuevo León, aprovechando las ventajas competitivas del Puente Internacional Colombia-Laredo como punto estratégico de cruce internacional.

Foto: Gobierno de Nuevo León.

El convenio tiene el objetivo de gestionar y formalizar los acuerdos necesarios con instancias gubernamentales, privadas y sociales para la instalación, desarrollo y operación de la clínica médica dentro del Centro de Facilidades al Comercio Exterior (CEFACIL), así como coordinar y facilitar la articulación institucional para garantizar la viabilidad del proyecto.

Emmanuel Loo, subsecretario de Inversión, destacó que promover el Puente Colombia es una de las iniciativas de la Secretaría de Economía del estado.

“Queremos que todos los usuarios de diferentes clústeres, de las diferentes empresas que vienen llegando a invertir en el Estado, puedan llevar y dirigir toda su carga y todo su uso logístico por el Puente Internacional Colombia-Laredo y por la nueva carretera de la gloria de Colombia”, mencionó.

El secretario de Desarrollo Regional y Agropecuario, Marco Antonio González, dijo que en menos de cuatro años han podido aumentar el cruce de aforos de una manera exponencial, en el Puente Internacional Colombia-Laredo, de hasta 7,000 vehículos pesados y ligeros.

“La inercia que estamos haciendo con la Secretaría de Economía y con los dos clústeres el día de hoy va a potenciar nuestra frontera”, agregó.

El Clúster de Salud y Turismo Médico se encargará de operar y administrar la clínica, para cumplir con los de estándares de calidad, seguridad y atención médica, así como integrar una oferta médica atractiva y especializada para los visitantes internacionales, con el fin de fortalecer la imagen de Nuevo León como destino competitivo en turismo médico a nivel nacional e internacional.

“Este convenio es sumamente importante tomando en cuenta que a través de la frontera de Texas con el Estado de Nuevo León estaremos propiciando el turismo médico, estaremos promoviendo de forma continua y bastante ardua el Estado de Nuevo León como un destino de salud”, señaló Rodrigo García, director del Clúster de Salud y Turismo Médico.

Además, diseñará y pondrá en marcha esquemas logísticos para facilitar el traslado eficiente, ordenado y seguro de personas provenientes de Estados Unidos hacia la clínica, y coordinará con las autoridades competentes los aspectos operativos de cruce y movilidad transfronteriza vinculados al proyecto.

