Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, fue galardonada como Mujer de la década y con el Premio por impulsar el Sistema Público de Cuidados, otorgados por el G100 y el Women Economic Forum (WEF), dos organizaciones de mujeres líderes a nivel global.

Durante la ceremonia, y en presencia de más 100 líderes de diversos ámbitos, Bodil Valero, presidenta de G100 Global Women Leaders, agradeció el liderazgo de la jefa de gobierno y reconoció “su trayectoria política y de trabajo por los más desfavorecidos”, al premiarla como Mujer de la década.

Por su parte, Michelle Ferrari, presidenta del WEF Iberoamérica, dijo reconocer a Brugada Molina por su liderazgo y por haber impulsado uno de los programas más innovadores y humanos de los últimos tiempos, el Sistema Público de Cuidados. “Clara ha demostrado que el desarrollo con justicia social y equidad de género no solo es posible sino urgente.

“Su trabajo inspira gobiernos, empresas y comunidades a repensar el bienestar desde un enfoque de inclusión, empatía y corresponsabilidad”, dijo Ferrari en el evento al que asistió Alcaldes de México.

“La revolución pendiente es la revolución de los cuidados, y ese es el camino para cambiar al mundo”, aseguró la jefa de gobierno al dirigirse al auditorio, quien explicó que han pasado grandes revoluciones en el mundo y lo que ha quedado intacto es el papel de las mujeres en el rol de cuidados.

Por ello, una de las acciones que incluye el Sistema Público de Cuidados es la iniciativa de Ley presentada ante el Congreso de la Ciudad de México, para reconocer y remunerar el trabajo de cuidados, así como erradicar la división de las funciones de cuidado, que tiene una concepción social asignada a las mujeres.

Las 3 D del sistema de cuidados

Desfeminzar, desfamiliarizar y desmercantilizar los cuidados como tareas asignada a las mujeres son las 3 D que abandera el Sistema Público de Cuidados de la Ciudad de México, bajo un criterio donde las mujeres deben participar pero no asumir la labor de cuidados de manera exclusiva, sino bajo un modelo donde también participan gobierno, sector privado y sociedad civil. “Cuidar no es un mandato natural, es una responsabilidad de la familia y no solo de las mujeres”, aseguró la jefa de gobierno.

