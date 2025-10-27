Bajan  más de 12% delitos de alto impacto en CDMX: Clara Brugada

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, informó que en lo que va del año los delitos de alto impacto han disminuido 12.57 por ciento, comparado con el mismo lapso del año pasado.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina dijo que entre el 1 de enero y el 15 de octubre de 2025, se ha registrado la disminución de un 10.54% del delito de homicidio doloso y 11.42% en lesiones dolosas.

Clara Brugada mencionó que Tlalpan es de las que más ha registrado un decremento en la incidencia delictiva. Señaló que en la alcaldía los delitos de alto impacto han disminuido un 24.5 por ciento y un 29.82 por ciento los homicidios dolosos.

“Estamos iniciando por la alcaldía de Tlalpan. Esta alcaldía, que podemos decir aquí públicamente, ha bajado la incidencia delictiva. En este año vamos a tener un análisis concreto de los números y de lo que está pasando en Tlalpan”, aseguró.

En su intervención, el jefe de la Policía de la Ciudad de México, Pablo Vázquez informó que entre octubre de 2024 y octubre del año en curso se han detenido a 250 personas por delitos de alto impacto. También fueron arrestados 13 objetivos prioritarios.

Además, como parte de las acciones policiales, el funcionario detalló que se han asegurado 32 armas de fuego, se han decomisado 61 vehículos y 60 motocicletas.

