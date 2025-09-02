Naucalpan capacita a servidores públicos para proteger a migrantes

El municipio de Naucalpan y la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) firmaron un convenio para promover a través de capacitaciones dirigidas a los servidores públicos municipales una migración más humana, ordenada y con respeto a sus derechos humanos.

Foto: Gobierno de Naucalpan.

El alcalde Isaac Montoya, detalló que esta formación será fundamental para que el personal esté en mejores condiciones de preparación con herramientas técnicas y humanas suficientes para brindar la protección adecuada con perspectiva de género, con el enfoque esencial de los derechos humanos y con la sensibilidad frente a la realidad de las personas migrantes.

“Deseo reconocer y por supuesto agradecer la voluntad de la Organización Internacional de las Migraciones, para acompañarnos en el desarrollo de capacitaciones dirigidas a las servidoras y a los servidores públicos de Naucalpan”, recalcó.

La jefa de Misión en México de la Organización Internacional para las Migraciones, Dana Graber Ladek, reconoció el acercamiento del ayuntamiento y manifestó que en México cuentan con 10 oficinas, y 250 funcionarias y funcionarios.

Destacó que el objetivo es eliminar barreras y fortalecer los derechos de las personas migrantes mujeres, niñas, niños para prevenir violencia, además de velar por sus derechos.

Con este convenio entre el municipio y la OIM, se realizarán actividades de formación y sesiones informativas sobre salud, acceso a empleo, integración socioeconómica y regularización migratoria.

Además de protección consular, identidad legal, trata y tráfico de personas, protección de datos, migrantes desaparecidos y violencia contra las mujeres migrantes.

Estas actividades dirigidas a funcionarios públicos les permitirán adquirir recursos y herramientas para ofrecer una mejor atención a las personas en tránsito y en situación de vulnerabilidad, como las mujeres y niñas.

