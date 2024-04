NetCloud, referente de innovación y transformación digital para gobiernos locales

Con el objetivo de dar a conocer y compartir experiencias novedosas y exitosas de gobierno, Alcaldes de México llevó a cabo la XIV edición del Foro Alcaldes Hablando con Alcaldes. Crecimiento Local en Tiempos Electorales, espacio en el que tuvo lugar el panel Calidad de Vida, y en donde Genaro Flores Guzmán, Ceo de NetCloud Services, habló de quienes se especializan en mejorar la calidad de vida de las ciudades, eficientando servicios y fortaleciendo la comunicación con gobierno.

Foto: Yadir Morán / Alcaldes de México.

Con la moderación a cargo de Cynthia Martínez, Oficial Nacional de Desarrollo Social y Económico, PNUD México, Flores Guzmán explicó que los municipios pueden hacer uso de sus datos para tener una cercanía con el ciudadano. La tecnología nos permite estar censando y planear en tiempo real y para eso está Waze for Citie que es una plataforma que ayuda a resolver temas del tráfico vehicular.

“En muchas ocasiones estos tráficos son ocasionados por un semáforo mal coordinado, son ocasionados porque los servicios a lo mejor salieron en ese mismo momento hacer la conexión en una avenida principal. Waze tiene toda esa inteligencia porque les dice a los municipios y a las alcaldías, todos esos datos.

Entonces eso se puede convertir en tomar decisiones pensadas y en muchas ocasiones planeadas. Virtualmente podemos decir a Waze esta realidad y lo que va a hacer es que cuando alguien tenga un recorrido no lo mande por ahí, le va a dar una alternativa. La tecnología nos permite planear decisiones en tiempo real”, expuso.

Agregó que eso es calidad de vida, donde la información o el dato es lo único que se necesita recolectar y procesarlo, permitiendo a los alcaldes tener información para que en su demarcación puedan tomar esa decisión. “Sobre la misma plataforma pudiéramos tener los botones de acción inmediata, donde tú estás llevando un transcurso y estás viendo el pulso. Eso también es poder dar esa calidad de vida al ciudadano. Que en ese transporte en el que voy pueda tener toda esa tecnología de movilidad de internet seguro”.

Finalmente, el Ceo de NetCloud Services, Flores Guzmán apuntó que: “hay una frase que dice que lo que no se mide no se gestiona y lo que no se gestiona no se puede mejorar. Yo creo que estamos frente al reto de la plataforma de la tecnología, donde los datos tienen que ser a favor de los ciudadanos, a favor de los gobiernos. Yo aquí les hago la invitación de utilizar esta plataforma de Waze que está llegando a México, en meses pasados se lanzó en Brasil. Yo lo que quiero que en México nos convirtamos en ese líder de la información, en ese líder de la tecnología, porque la tecnología nos va a hacer encontrar nuevas oportunidades y a medida de que tengamos las oportunidades, más atractivos para para el mundo, para las empresas, para las inversiones y aplicaciones”.

