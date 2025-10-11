Nuevo León renueva su transporte público con 16 nuevas unidades

El Gobierno de Nuevo León entregó 16 unidades nuevas, que se suman a la ruta 224 Cometas, como parte de la reestructura del sistema de transporte público en la cuenca Monterrey-Guadalupe-Juárez.

El gobernador Samuel García Sepúlveda, destacó que tiene una calificación de 8.1 a sus 4 años de gobierno y aseguró que esto va ligado a las acciones y obras que se han trabajo en temas como agua, seguridad y sobre todo movilidad donde el transporte se había abandonado por más de 40 años.

Indicó que en la administración pasada se dejaron mil 700 camiones chatarra y ahora, con la reestructuración del transporte público se han adquirido 4 mil nuevas unidades.

“Tenemos 4 mil nuevos camiones, orgullosamente Volvo, Hecho en Nuevo León, con clima, internet, seguridad, botón de pánico y además Fuerza Civil de manera estratégica yendo a la ruta donde puede haber denuncias o delitos”, resaltó.

En este sentido, adelantó que para el próximo año habrá dos nuevas líneas del metro y continuarán llegando unidades para las rutas de Nuevo León.

Félix Arratia, alcalde de Juárez, resaltó el cambio para la movilidad en el municipio de Juárez, agregó que con la reestructura del transporte, que inició en la cuenca Monterrey-Guadalupe-Juárez hoy se tienen resultados tangibles.

En su intervención, Abraham Vargas, encargado del Despacho de la Dirección General del IMA, señaló que estos camiones vienen a completar los ramales de la ruta 224 y 172.

Por lo que estas unidades pasarán de un intervalo de 15 minutos a operar con un intervalo de 12 minutos, lo que significa un 25 por ciento más de capacidad al día.

