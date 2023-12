La presidenta municipal, Margarita Moreno González, rindió su Segundo Informe de Gobierno en el Teatro Universitario, bajo el lema: “Estamos trabajando y trabajaremos más, poniendo por Colima, ¡Manos a la obra!”; donde destacó programas que han atendido demandas apremiantes de la población como parte de su Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 como: Programa Entrega de Cuartos; Mejoramiento de Vivienda, pavimentación de calles; caminos sacacosechas en comunidades; rescate de espacios públicos; rehabilitación de canchas deportivas y jardines; así como la Casa de Día del Adulto Mayor y equipamiento; entre otros

Fotos: Margarita Moreno en «X».

La alcaldesa Margarita Moreno resaltó ser la primera Presidenta Municipal, evocando la figura de Griselda Álvarez Ponce como un ejemplo de la responsabilidad de ser la primer mujer de la capital elegida constitucionalmente y enfrentarse a diversos retos, como la atención de servicios públicos de calidad, dando mantenimiento puntual a parques y jardines, así como todo una intervención para la remodelación de los principales espacios deportivos, tanto en zona urbana y rural, que son obras que tiene como visión la reconstrucción del tejido social.

Ante la presencia especial de Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey; de ex gobernadores de Colima y ex presidentes municipales; representantes de partidos políticos, diputados, senadores; síndicos municipales, regidores, representantes de sindicatos del ayuntamiento de Colima, y de las Fuerzas armadas y sociedad civil; Moreno González resaltó el impulso de la capital en diferentes espacios con diferentes asociaciones: “un ejemplo de ello es la Asociación de Ciudades Capitales de México. Una asociación pluripartidista, donde diferentes alcaldes de distintas capitales nos juntamos con un solo objetivo: compartir buenas prácticas de gobierno”.

En otro orden, resaltó la implementación de políticas públicas exitosas como CuelgaApp, Guardaparques y la coordinación con la ONU para apuntalar el trabajo preventivo, al tiempo que con recursos propios se compraron cinco patrullas nuevas, se adquirieron 100 cámaras portátiles y se ha logrado la capacitación y mejor equipamiento para la policía municipal de Colima.

Mencionó la reactivación del centro histórico donde se han realizado festivales de gran relevancia, como el Festival Internacional del Volcán, el Festival del Mezcal, Sábora Fest y ahora el Festival Navideño, beneficiando a más de mil comerciantes y reactivando el turismo en la capital.

Los adultos mayores y las juventudes

“Nuestros adultos mayores son mis consentidas, por eso las regresamos al lugar de donde nunca debieron haber salido: El Parque Hidalgo, pero no solo eso, les construimos su “Casa de Día del Adulto Mayor”, un lugar especial para ellos. Además, abrimos nuevos grupos, tanto en la ciudad como en las comunidades.

Pero también estamos tan convencidos que para reconstruir el tejido social tenemos que apoyar con todo a las juventudes. Y es nuestra responsabilidad como adultos, darles a las juventudes la herramienta para la buena toma de decisiones. Porque en la vida siempre hay que tomar decisiones y todas tienen una consecuencia. A veces buena, a veces mala, y nosotros los debemos de preparar cuando llegue el momento”, aseguró.

Las mujeres, prioridad en el gobierno municipal

Además, aseveró que el trabajo que se ha hecho en favor de las mujeres ha puesto al municipio de Colima como un ejemplo a nivel nacional, principalmente con el programa “Mujeres Trabajando”, el cual ha brindado créditos, capacitación y seguimiento institucional, para que las mujeres puedan hacer realidad sus sueños y, en muchos casos, abandonar contextos de violencia intrafamiliar.

“Los trabajos de prevención de la violencia contra la mujer, con la Campaña No es Normal pide Apoyo y el programa Mujeres trabajando, han permitido disminuir 22% la violencia contra la mujer en la capital, así como los programas Corredores Seguros, el cual benefició a miles de estudiantes y docentes en el polígono ubicado en el campus central de la Universidad de Colima”, remarcó.

Margarita Moreno también enfatizó que Colima es el primer municipio del estado en ser considerado familiarmente sostenible, lo que ha permitido gestionar políticas públicas y redefinir que las acciones y servicios del Ayuntamiento de Colima generen un beneficio directo a las familias.

Colima, modelo de justicia cívica

Afirmó que se han invertido recursos, como nunca, para la construcción de caminos saca cosechas, así como obras de mejoramiento de vivienda en beneficio a más de 400 familias, además de acciones de rehabilitación de mercados, espacios de gran importancia para la economía familiar.

También ponderó positivamente la entrega de lentes gratuitos, las campañas de salud bucal, así como las de prevención del cáncer de mama, con la campaña Mesa rosa y Sillón Rosa.

Remarcó el trabajo de la regeneración del tejido social y la construcción de paz con el programa por Las Juventudes manos a la obra, así como una campaña permanente para fomentar el deporte, la cultura y el arte, además iluminar calles y avenidas que tenía años en la oscuridad, con el programa “Colima Brilla”.

La alcaldesa Moreno González, también destacó que Colima es el primer municipio reconocido como mentor en el nuevo modelo de justicia cívica, por lo que felicitó al personal del juzgado cívico, el cual dijo es un referente a nivel nacional. Y dijo, que en cuanto a seguridad…

La alcaldesa señaló que no solamente se cumplen con los diversos mecanismos que la ley contempla en materia de regulación y seguimiento de indicadores de metas, sino que también se impulsó una mayor participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y en el monitoreo de acciones a favor de las familias.

Otros programas que resaltó fueron “Talacheando Contigo” y “El jardín que mereces”, enmarcados en el eje Colima Limpio del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024. Señaló que el personal se enfoca en barrer, recolectar basura, así como dar mantenimiento y rehabilitación, un trabajo que se realiza en familia y por medio del cual se invita a la población a participar, marcando el ejemplo. Por otro lado, como parte del programa “El jardín que mereces”, cuyo objetivo es rescatar los espacios públicos y mejorar sus condiciones para que sean apropiados para las familias.

“Son dos años en centrarse en la construcción de un Colima limpio, ordenado, próspero, pero sobre todo más humano, enfrentando los retos y creando programas que han atendido demandas apremiantes de la población como Talacheando Contigo, el cual se sumó a la regularización de los servicios de recolección de basura y el rescate de espacios públicos”, puntualizó.

Uno de los municipios mejor evaluados del país

“Así durante dos años he trabajado de forma incansable desde que comienza el día, hasta que termina. Sin dejar de visitar una sola colonia, barrio o comunidad. He recorrido cada rincón de Colima para escuchar a su gente, para conocer sus problemas y buscar soluciones. Este recorrido no lo he hecho sola, gracias a los Comités de Participación Ciudadana, a las Autoridades Auxiliares por ser la voz de miles de colimenses y de esa manera atender sus demandas.

“Somos una de las administraciones municipales mejor evaluadas del país. En las encuestas aparece mi nombre, pero el gran soporte es mi equipo, tengo a las mejores mujeres y hombres, un gabinete comprometido (…) también expreso mi profunda gratitud y reconocimiento a las y los trabajadores de confianza, contrato, base, sindicalizados que aportan toda su experiencia a favor de la gente y que demuestran su espíritu de servicio todos los días. Muchas gracias”, enfatizó.

Al finalizar, y saliéndose del protocolo, la presidenta municipal, Margarita Moreno González, invitó al frente a sus cuatro hijos e hizo entrega de propia mano el documento con su Segundo Informe de Gobierno. “Frente a mis hijos les digo, seguiremos trabajando con todo el amor y con todo el corazón, por este municipio que tanto amo. Estamos trabajando y trabajaremos más, poniendo por Colima, ¡Manos a la obra!”, concluyó así su mensaje Margarita Moreno.