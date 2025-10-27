Tijuana pone en marcha 19 rutas de recolección de basura

El Gobierno de Tijuana puso en marcha 19 nuevas rutas de recolección de basura en el fraccionamiento Colinas de California, acción que beneficiará a más de 22 mil habitantes de esta zona.

Foto: Municipio de Tijuana.

El presidente municipal, Ismael Burgueño resaltó que este proyecto es con el objetivo de fortalecer los servicios públicos y elevar la calidad de vida de los habitantes del municipio.

Mencionó que en este primer año se ha logrado la apertura de 333 nuevas rutas, que han permitido mejorar significativamente la cobertura del servicio en toda la ciudad.

“Venimos a ratificar el compromiso que asumimos desde el inicio de la administración. Este es el resultado de un trabajo en equipo, cerrando filas y sumando esfuerzos con el Congreso del Estado, el Cabildo de Tijuana y la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda”, dijo.

Lee: Diputados exhortan a ayuntamientos de Puebla a fortalecer acciones en la recolección de basura

En su intervención, la secretaria de Desarrollo Territorial y Urbano, Virginia Vargas González, detalló que estas nuevas rutas de recolección de basura doméstica operarán los días miércoles, beneficiando a las comunidades de Colinas de California, Coto Bahía, La Rioja, Logroño, Bonaterra Siete y Jardines de la Misión, con una proyección de 133 toneladas recolectadas semanalmente.

“Este es otro de los logros del alcalde Ismael Burgueño, que nos ha solicitado limpiar toda la ciudad y parte de sanear Tijuana es esto: poder brindar el servicio de recolección de basura”, puntualizó.

Durante la puesta en marcha de las nuevas rutas también estuvieron presentes el director de Servicios Públicos Municipales, Josué Gutiérrez Márquez; la encargada de despacho de la Coordinación de Delegaciones, Adriana Barrera Hernández; la delegada de Sánchez Taboada y Teresa García Bañuelos.

Te puede interesar:

Más de 97 colonias de CSL cuentan con el servicio de recolección de residuos

CDMX alista nuevo programa de separación de basura

Piden tipificar como delito el abandono de basura en Edomex