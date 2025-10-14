Toma protesta nuevo Consejo Ciudadano Juvenil de Querétaro

La secretaria de la Juventud (SEJUVE), de Querétaro, Virginia Hernández Vázquez, encabezó la toma de protesta del Consejo Ciudadano Juvenil del Estado de Querétaro (CCJEQ) 2025-2027, integrado por 30 jóvenes que van a representar a los más de 700 mil jóvenes de la entidad.

Foto: Gobierno de Querétaro.

La titular de la SEJUVE destacó la importancia de la participación juvenil como motor de cambio y transformación social, subrayó que el Consejo es un espacio legítimo para que las voces jóvenes sean escuchadas y tomadas en cuenta en la toma de decisiones.

“Para esta administración, las y los jóvenes son el centro de la toma de decisiones. Queremos que se involucren, que participen y que decidan. Solo estando presentes podremos hacer que las cosas sucedan”, expresó.

El Consejo Ciudadano Juvenil tiene como propósito dar seguimiento, evaluar y proponer acciones en materia de políticas públicas enfocadas en la juventud, con la contribución de ideas innovadoras y perspectivas frescas a los proyectos del gobierno estatal.

Los integrantes van a trabajar organizados en ocho comisiones temáticas, alineadas al Plan Estatal de Desarrollo: Salud y Vida Digna; Educación, Cultura y Deporte; Economía Dinámica y Prosperidad Familiar; Medio Ambiente e Infraestructura Sostenible; Paz y Respeto a la Ley; Gobierno Ciudadano; Vigilancia y Transparencia y Participación Ciudadana.

Te puede interesar:

En Querétaro, Gobierno invierte para bacheo en zona metropolitana

Tren Querétaro-Irapuato, listo en 2027

AWS invertirá en proyecto para prevenir fugas de agua en Querétaro