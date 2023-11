Zitácuaro, gobierno que genera confianza ciudadana

Por: Olivia Ortiz Mejía

Como parte de los logros alcanzados a casi tres años de su gestión, el presidente municipal, Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, destaca que se está efectuando la inversión privada más importante de los últimos años en la historia de Zitácuaro, Michoacán, con una inversión de 250 millones de dólares de la empresa chilena ARAUCO (empresa forestal líder en el desarrollo de productos forestales renovables) que ha sido un esfuerzo constante de la autoridad por brindar mejores condiciones.

Fotos: Ayuntamiento de Zitácuaro.

“Ya se está trabajando, principalmente en el acercamiento para que la derrama económica se garantice en el municipio. El proyecto está aprobado. En enero ya se pondría la primera piedra”, detalla.

En entrevista con Alcaldes de México, el alcalde recapitula sobre la manera en cómo ha llevado su administración bajo el plan 100 soluciones con acciones que fortalezcan la seguridad, educación, campo, y la salud.

“En la Heroica Zitácuaro hemos trabajado de manera consciente y muy apasionada sobre un proyecto político no sólo de tres años, de una visión cortoplacista; sino con una visión a tiempo medio y por supuesto a tiempo trascendente, tiempo de futuro, porque consideramos que es importante que los gobiernos locales tengan un proyecto, tengan una importante idea de gobierno. Y que esta idea de gobierno esté concentrada en una amplia agenda”, señaló.

Reconoce que los municipios tienen facultades limitadas constitucional y legalmente, no obstante, dijo, que hoy deben como gobierno emprender moralmente un proyecto amplio de agenda pública y política, donde haya un interés por todos los temas.

Como parte de esos proyectos, Ixtláhuac Orihuela resalta el programa Ruta 100, cuyo objetivo es el mejoramiento de la infraestructura vial del municipio, tanto en la zona rural como urbana. En donde el gobierno municipal pone cemento y la comunidad pone la mano de obra.

Dicho programa ha logrado mejorar y conservar la red de caminos y calles de más de 50 comunidades y colonias del municipio, beneficiando a más de 2 mil habitantes, con la entrega de más de mil toneladas de cemento y la participación activa de los ciudadanos.

Gobierno de Soluciones

Otro proyecto que llevan en el municipio de Zitácuaro, es la Heroica Iluminada al 100, que consistió en un total de 1 transformador, 6 luminarias led y 200 metros de red de baja tensión, el gobierno municipal inauguró la obra que beneficiará a los vecinos de esa comunidad. “Ya hemos avanzado con 4 mil lámparas instaladas”, indica.

Para el jefe de gobierno municipal la importancia de un municipio es que también tenga una conexión de wifi gratis. Un ejemplo fue con el centro de internet libre en el jardín de La Mora del Cañonazo, parte del poniente de la ciudad tiene acceso gratuito a esta tecnología que el Gobierno de Soluciones de Antonio Ixtláhuac puso a disposición de los ciudadanos.

El alcalde ha puesto en función siete sitios como éste en distintas demarcaciones, donde niños, jóvenes y adultos tienen acceso a Internet libre, para mantener mayor comunicación, contar con mejor acceso a la información o fines educativos.

Explica que serán 20 puntos los que estarán en función en Zitácuaro, para que la población esté a la vanguardia y más comunicada. Otras acciones de este gobierno son el Día Ciudadano, la oficina de Atención Ciudadana, la Gira Soluciones y el día ciudadano que es todos los miércoles.

Salud, educación y deporte ejes fundamentales de la administración

Para el alcalde de la Heroica, todos los temas son sumamente relevantes para el desarrollo de una ciudad, de un municipio, y en el caso particular de Zitácuaro, dijo, han trabajado en un proyecto bien pensado, de soluciones, donde considera todos los tópicos, desde la administración pública, los internos, hasta los temas que tienen que ver con los sectores productivos, la economía, el desarrollo rural y un proyecto también ambicioso de infraestructura.

“La gran visión es que la Heroica Zitácuaro, ciudad de la Independencia se consolide y tenga un liderazgo no sólo a nivel regional, sino también a nivel estatal y porque no que Zitácuaro se empiece a escuchar fuerte a nivel nacional compitiendo te tú a tú a como la capital de Morelia u otras ciudades que también que tienen características similares en cuanto a geografía y población como la nuestra”, resaltó

Señala que se han enfocado básicamente en el tema de salud, de la educación y el deporte como una gran aspiración del crecimiento de la ciudad. Ejemplo de ello es que hoy cuentan con importantes lugares de infraestructura que visitar en Zitácuaro creados en este gobierno como es la Ciudad de los Niños, el centro Acuático, así como la primera clínica municipal de especialidades, un gran proyecto de salud que están por inaugurar este mes.

“La Ciudad de las niñas y de los niños este gran proyecto que hemos construido, el primer parque municipal, público de la ciudad de los niños y de las niñas es un parque temático en donde los niños aprenden a hacer pizza, pueden entrar a un hospitalito, saber cuál es el proceso de la seguridad pública, los bomberos, un cinema, tirolesa; entre otras actividades”, explica.

Estamos trabajando muy fuerte en el tema cultural, en el tema de la historia, en el tema de reconocer el auténtico potencial que tiene Zitácuaro como la ciudad sede del primer gobierno de América.

“La fortaleza que tiene esta ciudad al ser depositaria del primer esfuerzo de gobierno de América con la Suprema Junta Nacional Americana, aquí se constituyó o se hizo todo el esfuerzo por establecer el primer gobierno independiente de la nación y esto nos debe de animar a revivir nuestra historia, actualizarla y a que sea un importante aliciente hacia el futuro”, puntualiza.

El ciudadano como prioridad para el gobierno zitacuarense

Refiere que la certeza que deben tener los ciudadanos, es que tienen un gobierno cercano, un gobierno que ha realizado más de dos mil giras, que está en la colonia y en la comunidad, que no está en el escritorio, que sale a la calle, un gobierno que busca tener ese contacto ciudadano para tener frescas las demandas y también todos los procesos mismos que se están viviendo al interior de la administración.

“El ciudadano tiene comentarios en la calle, hay que escucharlos y lo importante siempre tener ese contacto muy directo, porque además es la vocación de un gobierno municipal estar en la calle, es ser el primer vínculo, el contacto con una autoridad y no podemos perdernos esa gran oportunidad.

Los ciudadanos de aquí de nuestra tierra deben tener esa seguridad que hoy se busca brindar soluciones y alternativas. Construir un gobierno que ya no de marcha para atrás en el programa en la atención ciudadana. Nosotros cuando recibimos la administración no existía una oficina de administración ciudadana, no existía ningún proceso para atender al ciudadano”, agrega.

Finalmente, la manera en cómo han logrado ser una administración innovadora se debe, principalmente, detalla el edil Ixtláhuac Orihuela, es que desde el proceso electoral se dieron cuenta de lo que adolecía el municipio.

Estima que el avance ha sido muy contundente. Han logrado premios y reconocimientos. En dos años consecutivos Zitácuaro gana en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, que realiza el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), premio que da la Secretaría de Gobernación, como el municipio líder en Michoacán, en el desempeño y aplicación de políticas públicas y acciones en favor de la ciudadanía.

“Entendamos que hoy el país no camina, sino avanzan los municipios. Si los municipios andan bien, México anda bien, si los municipios andan mal, México anda extraviado”, concluye.

